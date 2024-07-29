Экс-оперуполномоченный Адиль Бакыт объявлен в розыск за вознаграждение

«Департаментом Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау, за совершение тяжкого преступления, предусмотренного п. 3 ч. 4 ст. 362 УК РК разыскивается гражданин Республики Казахстан Бакыт Адиль Есенжолулы, 25.07.2000 г.р., уроженец Карагандинской области (экс-оперуполномоченный ОП г. Сатпаев). Мера пресечения – «Содержание под стражей».

В случае обнаружения местонахождения либо получения информации о вероятном местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить инициатору розыска в Департамент Агентства по противодействию коррупции по области Ұлытау (г. Жезказган, ул. Курманбаева, 15) по телефонам: Дежурная часть 8 (7102) 72-12-31, группа розыска, мобильный телефон 8-771-192-44-20, 8-775-912-87-07 (или написать на электронную почту [email protected])», - говоритс в информации.