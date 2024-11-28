Эксперты компании Yandex Qazaqstan обсудили тему развития искусственного интеллекта

Эпоха ИИ, помимо ощутимых плюсов, ставит и новые вызовы перед людьми. Что же в итоге выберет человек: успевать за прогрессом, адаптируясь и облегчая себе жизнь, или же отвергать, испугавшись и оставаясь на шаг позади?

Отметим, что специалисты компании Yandex Qazaqstan запустили для студентов целую серию воркшопов по искусственному интеллекту. Эксперты наглядно показывали и рассказывали о том, как при помощи технологий будущего уже сейчас сделать процесс обучения эффективнее и доступнее. Один из таких воркшопов и состоялся в Казахском национальном университете им. аль-Фараби на кафедре искусственного интеллекта и Big Data.

Про искусственный интеллект сегодня слышали буквально все. А вот в тонкостях и отличиях разбираются немногие. Так чем же отличаются чат-боты от поиска на основе нейросетей? И что и как лучше использовать для получения ожидаемого результата?

К мероприятию студенты готовились заранее, а посещаемость была максимальной. По словам особо вовлеченных учащихся, встретиться со спикерами такого уровня было их давней мечтой.

Стремление студентов усовершенствовать свои знания в области ИИ поддерживает и руководство вуза. Перед лекцией представители Yandex Qazaqstan встретились с первым проректором КазНУ им. аль-Фараби Еркином Дуйсеновым. По словам профессора Еркина Эрмановича, руководство вуза всегда идет навстречу студентам и старается работать на опережение в освоении новых технологий. А использование учащимися ИИ – процесс неизбежный, и лучше, как в хорошей пословице, его грамотно возглавить.

– То, что такая известная компания выступила с гостевой лекцией перед учащимися нашего университета, вызвало большой интерес в студенческой среде, – поделился Еркин Дуйсенов. – Эксперты Yandex Qazaqstan отлично рассказали о перспективах, появляющихся перед будущими специалистами при использовании достижений этой компании, и о том, каким образом можно при помощи их разработок продвинуться в профессио­нальном плане. Сегодняшнее событие – это не просто встреча или гостевая лекция, это основа для будущего плодотворного сотрудничества.

Директор по международному развитию «Яндекс Поиска» Александр Поповский и директор по продукту международного направления поиска «Яндекс» Виктор Сикора формат встречи выбрали неформальный, она проходила в режиме полной вовлеченности и больше походила на занимательный диалог.

На первый вопрос от спикеров: «Кто пользуется искусственным интеллектом?» – почти все студенты подняли руки. Рассказывать об актуальности вопроса уже лишнее. Остается лишь научиться, как использовать последние решения наиболее эффективно.

Александр Поповский сразу же зашел с актуальной темы использования казахского языка. Yandex Qazaqstan, кстати, уделяет этому вопросу большое внимание.

– Когда мы начинали работать на казахстанском рынке, запросов на казахском языке было примерно 6–7 процентов, а сегодня их больше 20 процентов. Уверен, что после нашей сегодняшней лекции эта цифра обязательно вырастет, – предположил эксперт.

Возвращаясь к теме лекции, Александр простыми словами объяснил, что такое чат-боты, нейросети и с чем их едят. Ведь несколько лет назад в нашу жизнь вошли генеративные чат-боты. Мы стали активно использовать их как в повседневной жизни, так и в образовательном процессе.

– Кто пользуется этими технологиями, заметили, что у них есть большое ограничение, – уточняет Александр Поповский. – Любая нейросеть, как ты ее ни тренируй, помнит то, что в нее вложили в момент подключения. Бессмысленно спрашивать у чат-бота, например, какой был результат футбольного матча вчера или сколько было на концерте людей на прошлой неделе. При этом чат-бот будет вам отвечать, придумывая информацию. Как же убрать этот недостаток?

У «Яндекс Поиска» есть решение, для которого специалисты компании объединили поисковик и нейросети. Результатом стал «Яндекс Поиск с Нейро». Процесс стал быстрее и проще, также расширился список вопросов, которые можно решать сразу в поисковике.

– Технологии с использованием генеративной нейросети происходят одно­временно на разных этапах, – объясняет Александр. – «Яндекс Поиск с Нейро» самостоятельно делит и преобразовы­вает изначальный запрос в несколько и тут же подбирает различные источники. Из полученного собирает самую важную информацию и дает готовый единый текст под поисковой строкой, предоставляя также ссылки на источники. Конечно, «Нейро» не напишет за студента курсовую, но качество ответа на запрос будет совершенно новое.

А что важно для учащихся? Быстро находить нужные и правильные источники, которые можно использовать для работы. Ну и самая главная отличительная способность поиска с «Нейро» в том, что он использует только самую свежую информацию и делает это очень быстро, ведь скорость получения данных для многих приоритетна, особенно это важно в образовательных и исследовательских целях.

По словам второго эксперта Виктора Сикоры, для Yandex Qazaqstan в приоритете не только технические, но и культурные особенности страны. Благодаря чему у нас количество запросов в «Яндекс Поиске» уже перевалило за 8 млн в день.

– Чтобы казахоязычные пользователи получали наиболее достоверные и грамотные ответы на свои запросы, мы перевели огромное количество образовательных материалов на казахский язык, – рассказывает Виктор. – Преимущество «Яндекс Поиска с Нейро» в том, что он дает ответ на том языке, на каком пришел запрос.

Виктор Сикора поделился со студентами интересными фактами о развитии поисковых систем в целом.

С 1989 года в поисковых системах прои­зошли колоссальные изменения: поиск по изображению, подсказки «Яндекса», облегчившие жизнь миллионам пользователей. Сейчас, по словам спикера, мы находимся в эре семантического поиска, где все больше применяется искусственный интеллект. Обычно люди решают свою задачу однолинейно, не думая о контексте. «Яндекс Поиск с Нейро» способен думать и сравнивать. Ему можно давать сложные поручения, предлагая сравнить или предположить, найти отличия, плюсы и минусы.

– Я увлекаюсь велоспортом, и у меня есть велостанок, – говорит Виктор Сикора. – Мне нужен был блок питания. Я нашел два варианта – отличающиеся по цене, но очень похожие внешне. Попросил «Яндекс Поиск с Нейро» сравнить эти продукты. Программа объяснила, что отличия в том, что один из них имеет большую степень защиты. Его я в итоге и купил.

К мероприятию студенты университета готовились заранее. Всем желающим было предложено задать спикерам интересующие их вопросы. Трое студентов – Жансая Жанабек, Мария Ауани и Ернур Полатбек – ушли с лекции с призами за лучшие вопросы – умными колонками Станции мини с Алисой.