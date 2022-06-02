Общество
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Бигельды Габдуллин, президент Казахского ПЕН-клуба

В приоритете – интеллектуальный потенциал

Выступление Главы государства на юбилейной сессии Национальной академии наук вызвало огромный интерес в обществе. Его слова о необходимости кардинального обновления работы академии и озвученные инициативы восприняты научным сообществом как программный документ переформатирования этой отрасли. Мы попросили прокомментировать это событие, что называется, по горячим следам наших сегодняшних экспертов.

Ученые Казахстана с большим интересом ждали приезда Президента РК Касым-Жомарта Токаева на юбилейную сессию Национальной академии наук в Алматы. Ведь не секрет, что роль и значение науки в нашей стране находились почти на нулевой отметке, и эта структура была далека от руководства самой науки. И на этот визит Главы государства в храм науки казахстанские ученые возлагали большие надежды.

Скажем прямо: их ожидания вполне оправдались. Прежде всего теперь будет изменен статус академии.

По словам Президента К. Токаева, академия должна стать центром научной мысли и авторитетной структурой, осуществляющей экспертную деятельность. В связи с этим академии будет присвоен государственный статус, она будет финансироваться из бюджета. Наряду с уже реализуемыми задачами будут четко определены ее цели. В частности, именно эта структура должна определять приоритетные сферы научных исследований.

Глава государства подчерк­нул, что деятельность академии необходимо кардинально обновить и привести в соответствие с требованиями времени. По его словам, в состав НАН должны на открытой и справедливой основе избираться только достойные личности.

«Избрание академиков должно быть максимально открытым и честным. Общественность должна знать о процедурах избрания членов и кандидатов в члены академии. Будет решен вопрос о предоставлении на пожизненной основе ежемесячных стипендий академикам, непосредственно занимающимся научной деятельностью. Я дал соответствующее поручение Правительству. Все эти меры позволят придать дополнительный импульс работе академии и повышению ее статуса», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В качестве следующего приоритета Президент обозначил укрепление университетской науки. В этой связи Глава государства поручил Правительству и профильным министерствам запустить программу поддержки научно-технологических парков при вузах с выделением целевых грантов на развитие научных лабораторий и опытно-испытательной инфраструктуры. Он отметил, что исследовательские вузы – это не веяние моды в образовании, а основа для построения инновационной экономики Нового Казахстана.

Не стану подробно останавливаться на других революционных новшествах, которые предложил Президент для развития отечественной науки. Об этом уже можно прочесть в СМИ.

Глава государства также высказал ряд интересных мыслей о предстоящем общенациональном референдуме по внесению изменений в Конституцию, которые, я уверен, вызовут общественный интерес. Отмечая, что в стране заметен широкий социальный запрос на общественно-политические перемены, он подчеркнул, что эти реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента.

И Касым-Жомарт Токаев сразу же ответил на животрепещущий вопрос общества о том, будет ли он через референдум продлевать сроки своих полномочий, обнулять свой президентский срок. «Отвечаю: таких намерений не было и не будет», – вот таков был краткий ответ.

Глава государства большую надежду возлагает на само общество. Успех начатых преобразований напрямую зависит от того, насколько все граждане вовлечены в их реализацию.

«Только вместе мы сможем обеспечить реальную модернизацию и пос­тупательное развитие страны. Хочу подчеркнуть: предстоящий референдум – это не конечная стадия политической трансформации страны, а, по сути, ее начало. Работа только начинается, поскольку сама жизнь и потребности граждан неизбежно поставят перед нами новые задачи. Мы должны исходить из того, что в политической сфере шоковая терапия неуместна. В сложнейших геополитических условиях она может привести к разрушительным последствиям, деградации и даже утрате государственности. Нам надо идти по этому тернистому пути осмысленно, уверенно, выверяя каждый шаг», – четко резюмировал Президент К. Токаев.

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