Электронный налоговый кошелек заработал в Казахстане

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разработал мобильное приложение E-salyq Azamat, которое выполняет функции электронного налогового кошелька, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.

В функции данного мобильного приложения, которое активно используют физические лица, входят онлайн-пополнение, автозачет и доступ к просмотру имеющихся объектов налогообложения.

«Наряду с этим электронный налоговый кошелек содержит сервис «Оплата труда работника», который предоставляет доступ к информации о суммах начисленного ИПН, позволяет получить сведения о пенсионных взносах, обязательных социальных отчислениях и перечислениях в рамках медицинского страхования.

Доступны сервисы оплаты ЕСП, калькулятора, онлайн-бронирования очереди в органах госдоходов, налогового календаря, книги жалоб и часто задаваемых вопросов.

С помощью E-salyq Azamat можно сдать декларации по форме 250.00, 270.00, 240.00, 700.00», – рассказали о приложении в комитете.

E-salyq Azamat можно бесплатно скачать в магазинах приложений AppStore и Google Play.