Электронный налоговый кошелек заработал в Казахстане

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана разработал мобильное приложение E-salyq Azamat, которое выполняет функции электронного налогового кошелька, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КГД.
В функции данного мобильного приложения, которое активно используют физические лица, входят онлайн-пополнение, автозачет и доступ к просмотру имеющихся объектов налогообложения.
«Наряду с этим электронный налоговый кошелек содержит сервис «Оплата труда работника», который предоставляет доступ к информации о суммах начисленного ИПН, позволяет получить сведения о пенсионных взносах, обязательных социальных отчислениях и перечислениях в рамках медицинского страхования.
Доступны сервисы оплаты ЕСП, калькулятора, онлайн-бронирования очереди в органах госдоходов, налогового календаря, книги жалоб и часто задаваемых вопросов.
С помощью E-salyq Azamat можно сдать декларации по форме 250.00, 270.00, 240.00, 700.00», – рассказали о приложении в комитете.
E-salyq Azamat можно бесплатно скачать в магазинах приложений AppStore и Google Play.