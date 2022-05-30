Ерик Султанов: Референдум – позволяет народу Казахстана самим выбирать своё будущее

В рамках рабочей поездки в Западно-Казахстанскую область члены Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Ерик Султанов и Едил Мамытбеков встретились с жителями района Байтерек.

В ходе встреч с жителями сёл Перемётное и Белес, сенаторы подробно рассказали сельчанам о поправках, которые предложено внести в Основной Закон страны. Сенаторы детально остановились на вопросах сокращения полномочий Президента и параллельном расширении полномочий Парламента, преобразовании Конституционного Совета в Конституционный суд, а также Счётного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в Высшую аудиторскую палату. Было отмечено, что эти преобразования значительно расширяют возможности казахстанцев по защите своих конституционных прав, а также усиливают контроль на бюджетными деньгами.

Кроме того, парламентарии встретились с работниками сельскохозяйственного предприятия «Авангард».

«5 мая Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о проведении 5 июня текущего года всенародного референдума по поправкам

в Конституцию. Это важнейшее событие для нашего государства, которое позволит народу Казахстана принимать важнейшие для страны решения и, фактически, самим выбирать своё будущее», - отметил Ерик Султанов.