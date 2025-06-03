На этот пост он пришел из Акорды

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра финансов Республики Казахстан Ержанов Эрнар Бурибаевич назначен на должность руководителя аппарата ведомства. Об этом сообщила пресс-служба Правительства, передает Kazpravda.kz

Родился в 1976 году в Туркестанской области. Окончил Казахскую государственную академию управления. Трудовую деятельность начал инженером Департамента корпоративного администрирования ЗАО «Эйр Казахстан», г. Алматы.

С 2001 по 2002 гг. работал в различных коммерческих структурах.

2003-2007 гг. – ведущий, главный эксперт в структуре Налогового комитета Министерства финансов РК по ЗКО.

2007-2014 гг. – ведущий специалист, эксперт, главный эксперт в структуре Налгового комитета Министерства финансов РК.

2014-2015 гг. – главный эксперт Департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

2015-2016 гг. – заместитель директора Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК

2016-2018 гг. – консультант Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

2018-2021 гг. – директор Департамента налогового и таможенного законодательства Министерства финансов РК.

2021-2022 гг. – руководитель Управления государственных доходов по Ауэзовскому району г. Алматы Министерства финансов РК.

2022-2023 гг. – заведующий сектором Отдела социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК.

С сентября 2023 г. по настоящее время занимал должность заведующего сектором Отдела социально-экономической политики Администрации Президента РК.