Еще больше казахстанцев смогут бесплатно учиться в колледжах

50 тысяч дополнительного государственного образовательного заказа выделят колледжам Казахстана в 2023 году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба Минпросвещения РК

Как рассказали в департаменте технического и профессионального образования Минпросвещения, с нового учебного года планируется увеличить государственный образовательный заказ по обеспечению бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям на 50 тысяч мест из республиканского бюджета. Таким образом количество обучающихся по госзаказу достигнет 130 тысяч человек.

«В рамках поручения главы государства в этом году на 50% увеличен госзаказ на технические специальности, до 2025 года – на 70%. На сегодня более 52 тысяч студентов при поступлении выбрали такие направления, как электротехника и энергетика, электроника и автоматизация, механика и металлообработка, техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта и другие», – поделился директор департамента Ернат Жунусов.

В министерстве напомнили, что с прошлого года внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательным трудоустройством. Так, только в прошлом году по заявкам предприятий принято 10 тысяч студентов. В текущем году планируется принять дополнительно еще 10 тысяч студентов.

В целом, обучающиеся по госзаказу студенты обеспечены социальной поддержкой – стипендией, питанием и проездом.