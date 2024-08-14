Есть грант – будет работа

Фото: Фото пресс-служба компании KAZ Minerals Management

На гранты от компании пять человек смогут обу­читься в Казахском национальном университете им. К. Сатпаева, пять – в Высшем IT-колледже, три – в Восточно-­Казахстанском техническом университете им. Д. Серикбаева.

Еще по пять грантов выделено на обучение в геологоразведочном и электротехническом колледжах Семея.

О возможности обучения по гранту от компании выпускники узнали на встречах, которые прошли в конце учебного года. Отметим, что приоритет отдан школьникам из поселков Актогай и Копа, а также города Аягоза, то есть тех, что расположены в непосредственной близости от поселка Актогай.

«Для получения гранта есть определенный критерий отбора – это баллы, набранные на ЕНТ. После кандидаты должны заполнить специальную анкету. До 15 июля проходил первый этап отбора. Сейчас поступают заявки от школьников. Абитуриенты идут активно. Молодежь сейчас проявляет интерес к нашим специальностям. Грант полностью обеспечивает проживание, стипендию и оплату обучения. Плюс обязательная производственная практика у нас. Мы заключаем договор с вузами и проводим двухнедельную прак­тику на базе предприятия. Нередки случаи, когда после практики выпускники получают здесь постоянную работу. За годы реализации программы освое­но уже 117 грантов, выделенных компанией. 50 обладателей грантов работают в ней. А для тех, кто уже получил диплом, в компании предусмот­рена программа «Стажер». В нынешнем году на нее планируется набрать 113 человек. Это очень удобно для выпускников, которые ищут работу. Если за время стажировки человек хорошо проявит себя, то у него есть все шансы остаться в компании., – рассказал начальник отдела обучения KAZ Minerals Management Жанибек Ильясов.

Как отмечают сами грантополучатели, программа стала для них большим подспорьем. Это хорошая возможность не только набраться опыта, но и найти себя в профессии.

«После 9-го класса я поступила в Высший IT-колледж в Усть-Каменогорске, потом получила грант от компании. Также компания обустроила нам кабинет, предоставила оборудование. Это все было на базе колледжа. Сюда я приезжала на практики: производственную и преддипломную, причем практику я проходила на разных участках. После со мной связались представители компании и предложили работу техника-технолога сразу же после получения диплома. Грантовая программа от компании – отличная возможность получить практические знания, трудоустроиться, потому что в наше время без опыта никуда и не берут», – рассказывает обладательница гранта Юлия Шевченко.

Грантовые и стажерские программы в компании действуют с 2018 года. За это время сюда на практику приходили 642 стажера – 475 нашли здесь постоянную работу.