Это пример уважения к стране: Токаев о Мангистауской области в дни Трагического января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Мангистауской области рассказал о важности стабильности, мира и спокойствия для успешного процветания страны, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства заявил, что казахстанцам следует прививать культуру политической ответственности и научиться решать любые проблемы путем переговоров и диалога.

«Вы продемонстрировали яркий пример ответственности за судьбу страны во время событий Трагического января. Здесь в те дни удалось избежать человеческих жертв. Не подверглись нападениям правительственные и общественные учреждения. Это замечательный пример уважения к своей стране», - заявил президент.

Он еще раз отметил, что любую серьезную проблему можно решить мирным путем.

«Мы придерживаемся этого принципа как во внутренней, так и во внешней политике. Очевидно, что успех и процветание невозможны без стабильности, мира и спокойствия. Прежде всего, нам нужны Закон и Порядок. Наши законы должны быть справедливыми, а порядок – строгим. По-другому в нынешней ситуации быть не может. Без стабильности и мира не будет прогресса», – отметил Токаев.