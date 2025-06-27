Евгений Федоров завоевал вторую золотую медаль чемпионата РК по велоспорту на шоссе

Спорт
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В Усть-Каменогорске продолжается чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе,  передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК РК

В рамках соревнований были определены победители в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

Женщины, элита (33,6 км)

1. Акпейил Осим (Жетысуская область) - 48:53,4

2. Фаина Потапова (Жетысуская область) - 49:06,0

3. Анжела Соловьёва (Алматинская область) - 50:08,1

Женщины (до 23 лет)

1. Виолетта Казакова (Шымкент ) - 49:26,9

2. Полина Братчикова (Северо-Казахстанская область) - 49:48,5

3. Елизавета Склярова (Кызылординская область) - 50:19,3

Мужчины, элита (50,4 км)

1. Евгений Федоров (Жетысуская область ) - 59:42,3

2. Даниил Пронский (Северо-Казахстанская область) - 1:02:17,2

3. Антон Кузьмин (Жетысуская область) - 1:02:32,8

Мужчины (до 23 лет)

1. Рудольф Ремхи (Северо-Казахстанская область) - 1:03:47,4

2. Михаил Подлужный (Северо-Казахстанская область) - 1:04:25,9

3. Мансур Бейсембай (Северо-Казахстанская область) - 1:04:52,3

Отметим, что ранее Федоров стал первым в командной гонке. 

#Спорт #чемпионат #велоспорт

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