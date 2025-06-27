В Усть-Каменогорске продолжается чемпионат Казахстана по велоспорту на шоссе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК
В рамках соревнований были определены победители в индивидуальной гонке с раздельным стартом.
Женщины, элита (33,6 км)
1. Акпейил Осим (Жетысуская область) - 48:53,4
2. Фаина Потапова (Жетысуская область) - 49:06,0
3. Анжела Соловьёва (Алматинская область) - 50:08,1
Женщины (до 23 лет)
1. Виолетта Казакова (Шымкент ) - 49:26,9
2. Полина Братчикова (Северо-Казахстанская область) - 49:48,5
3. Елизавета Склярова (Кызылординская область) - 50:19,3
Мужчины, элита (50,4 км)
1. Евгений Федоров (Жетысуская область ) - 59:42,3
2. Даниил Пронский (Северо-Казахстанская область) - 1:02:17,2
3. Антон Кузьмин (Жетысуская область) - 1:02:32,8
Мужчины (до 23 лет)
1. Рудольф Ремхи (Северо-Казахстанская область) - 1:03:47,4
2. Михаил Подлужный (Северо-Казахстанская область) - 1:04:25,9
3. Мансур Бейсембай (Северо-Казахстанская область) - 1:04:52,3
Отметим, что ранее Федоров стал первым в командной гонке.