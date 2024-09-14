Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом

Политика
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Ануар Калмыков

По приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева 16–17 сентября 2024 года Казахстан с официальным визитом посетит Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Германия является одним из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Европе. Двустороннее сотрудничество по всем направлениям последовательно развивается и углубляется, причем последние годы придали казахско-германскому диалогу хорошую динамику.

Касым-Жомарт Токаев в качестве Президента РК трижды посещал Германию. В прошлом году в Астану приезжал Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, а теперь казахстанская столица готовится принять и Федерального канцлера Олафа Шольца (последний визит на таком уровне был более десяти лет назад).

Особую значимость визиту придает тот факт, что в его рамках запланированы не только двусторонние казахско-германские переговоры на высшем уровне, но и второй саммит в формате «Центральная Азия + Германия».

Напомним, что первая встреча глав государств Центральной Азии и канцлера Германии, установившая стратегическое партнерство между ЦА и ФРГ, состоялась почти ровно год назад, в сентябре 2023 года в Берлине. По итогам тех шес­тисторонних переговоров были созданы рабочие группы по таким секторам, как экономика, энергетика, природные ресурсы и взаимосвязанность; региональное сотрудничество и устойчивое развитие; охрана окружающей среды и климат; человеческие контакты.

Таким образом Центральная Азия и Германия приступили к комплексной активизации и развитию взаимодействия в шестистороннем формате.

Тот факт, что именно Астана принимает второй саммит «ЦА + ФРГ», демонст­рирует не только высокий уровень двустороннего взаимодействия нашей страны с Германией, но и ведущую роль Казахстана в процессах развития сотрудничества Центральной Азии с внешними игроками.

Так, Казахстан входит в топ-50 ведущих внешнеторговых партнеров Германии: по данным Министерства финансов РК, объем товарооборота нашей страны с ФРГ в 2023-м составил порядка 3,9 млрд долларов – рост более чем на 41% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается Центральной Азии, то здесь наша страна является основным партнером Германии – на РК приходится порядка 80% товарооборота ФРГ с регионом.

По данным Нацбанка РК, валовый приток прямых инвестиций из ФРГ в РК с 2005 по 2023 год включительно сложился на уровне 6,6 млрд долларов, причем по итогам прошлого инвестиции из Германии составили рекордные 770 млн долларов.

Примечательно, что, хотя основными статьями экспорта из Казахстана в Германию являются сырьевые материалы (углеводороды, ферросплавы, водород, серебро, медь и так далее), более 90% немецких инвестиций приходится на несырьевой сектор, в частности, на перерабатывающую промышленность, химическую отрасль, производство стройматериалов, транспорт и агропромышленный комплекс.

Как отметил Президент Касым-Жомарт Токаев во время прошлогоднего визита в Берлин: «Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле «сырье, промышленность и технологии» позволяет рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих сторон». Тогда же он предложил канцлеру ФРГ создать Консорциум по реализации совместных сырьевых проектов.

Казахстан в свою очередь заинтересован в трансферте передовых немецких технологий и научных достижений по развитию возобновляемых источников энергии, особенно «зеленого» водорода.

Сейчас на стадии реализации находятся более десятка казахско-германских инвестиционных проектов, самый крупный и важный из которых – создание немецко-шведской компанией Svevind кластера по производству «зеленого» водорода в Мангистауской области с объемом инвестиций порядка 50 млрд долларов. Перспективным также является проект по добыче и переработке редкоземельных металлов в ВКО компании HMS Bergbau AG.

В целом Казахстан и Германия развивают взаимодействие фактически по всем ключевым направлениям: это торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, финансы, АПК, инновации, цифровизация, климат, образование, культурно-гуманитарное сотрудничест­во... Отдельный фокус, конечно же, делается на взаимодействие в области транспорта и логистики, в том числе в части увеличения транзитных мощнос­тей Транскаспийского международного транспортного маршрута.

Стоит отметить, что все эти вопросы составляют актуальную повестку в отношениях не только непосредственно наших двух стран, но и в шестистороннем формате «ЦА + ФРГ».

Учитывая то, что Федеральный канцлер Германии приедет в Астану с большой делегацией не только официальных лиц, но и представителей деловых кругов, можно рассчитывать на достижение новых конкретных договоренностей, которые будут способствовать динамичному развитию казахско-германского взаимодействия. При этом конструктивный диалог в формате «ЦА + ФРГ» укрепит общий курс на выведение сотрудничест­ва региона с европейской страной на новый уровень.

#казахстан #Центральная Азия #визит #Олаф Шольц

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