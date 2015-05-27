Финцентр «Астана»: план действий одобрен

В частности, члены Правительства обсудили меры по повышению эффективности программы «Дорожная карта занятости-2020». Как сообщила министр здравоохранения и социального развития Т. Дуйсенова, реализация
ДКЗ-2020 с учетом ее актуализации будет осуществляться по трем направлениям.
– Это трудоустройство безработного, самозанятого и малообеспеченного населения в рамках реализации проектов «Нұрлы жол», государственных и отраслевых программ. Также будет проведена подготовка молодежи для работы в сфере услуг в период проведения ЭКСПО и зимней универсиады в 2017 году. Наряду с этим, с 1 июля во всех регионах страны в пилотном режиме внедряется система обусловленных социальных выплат на контрактной основе для малообеспеченных семей, – сказала Т. Дуйсенова.
Для реализации этих направлений в регионах уже разработаны комплексные планы содействия занятости, которые охватывают свыше 322 тыс. человек. Министр проинформировала и о мерах по усилению адресной социальной помощи, в том числе в рамках проекта «Өрлеу».
На заседании также был одобрен план совместных действий Правительства и Нацбанка по созданию и развитию международного финансового центра «Астана» на долгосрочную перспективу.
По итогам обсуждения Премьер-Министр дал ряд поручений соответствующим госорганам.