Финцентр «Астана»: план действий одобрен Свежий выпуск 434

В частности, члены Правительства обсудили меры по повышению эффективности программы «Дорожная карта занятости-2020». Как сообщила министр здравоохранения и социального развития Т. Дуйсенова, реализация

ДКЗ-2020 с учетом ее актуализации будет осуществляться по трем направлениям.

– Это трудоустройство безработного, самозанятого и мало­обеспеченного населения в рамках реализации проектов «Нұрлы жол», государственных и отрас­левых программ. Также будет проведена подготовка молодежи для работы в сфере услуг в период проведения ЭКСПО и зимней универсиады в 2017 году. Наряду с этим, с 1 июля во всех регионах страны в пилотном режиме внедряется система обус­ловленных социальных выплат на контрактной основе для малообеспеченных семей, – сказала Т. Дуйсенова.

Для реализации этих направлений в регио­нах уже разработаны комплексные планы содействия занятости, которые охватывают свыше 322 тыс. человек. Министр проинформировала и о мерах по усилению адресной социальной помощи, в том числе в рамках проекта «Өрлеу».

На заседании также был одобрен план совместных действий Правительства и Нацбанка по созданию и развитию международного финансового центра «Астана» на долгосрочную перспективу.

По итогам обсуждения Премьер-Министр дал ряд поручений соответствующим гос­органам.

