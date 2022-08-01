Физиков-ядерщиков будут готовить в Казахстане

Филиал Национального исследовательского ядерного университета «Московский инженерно-физический институт» г. Алматы начал приемную кампанию для поступления в бакалавриат и магистратуру, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Один из лучших национальных исследовательских университетов России в своем казахстанском филиале будет обучать по программам подготовки «Защищенные высокопроизводительные вычислительные системы» и «Физика элементарных частиц и космофизика», отметили в пресс-службе.

Прием документов пока ведут специалисты КазНУ имени Аль-Фараби, на базе которого будет действовать филиал «МИФИ». Представители приемной и предметной комиссии НИЯУ МИФИ прибудут в Алматы уже завтра, 2 августа.

На сегодня подано 62 пакета документов на бакалавриат и 10 для продолжения обучения в магистратуре. Первая волна вступительных испытаний состоится 3 августа (физика) и 5 августа (математика). Вторая волна запланирована на 25 и 27 августа соответственно.

Официальное открытие Филиала запланировано на вторую половину сентября, а начало обучения – 1 октября.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» – один из ведущих исследовательских университетов мира (Топ-350 в мире) с авторитетными научными школами. Здесь работали 6 лауреатов Нобелевской премии. Сегодня в МИФИ реализуется более 200 образовательных программ.

«Основными направлениями сотрудничества с российскими вузами, является подготовка кадров для ядерной энергетики, геологии и нефтегазовой промышленности. Мы ожидаем, что в результате наша страна получит не только высококлассных инженеров, но и молодых ученых, готовых к научно-исследовательской деятельности», - считает министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

Главная особенность обучения в НИЯУ «МИФИ» – неразрывность образовательной, научной и инновационной деятельности. Студенты имеют возможность включаться в исследовательскую деятельность, начиная с младших курсов. С 3-го курса участие в учебно-исследовательских работах является обязательным.

Напомним, что Президент РК Касым-Жомарт Токаев, на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года поручил до 2025 года дополнительно открыть в Казахстане не менее пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов.