Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом

Фонд «Қазақстан халқына» оказал содействие в организации благотворительной помощи двум детям для лечения за рубежом, сообщает Kazpravda.kz.

Фонд оплатил медицинскую авиатранспортировку маленького Мусы в Южную Корею. У мальчика крайне тяжелая форма врожденного порока сердца.

Шестимесячный Муса Султашев вместе с родителями специальным рейсом из Атырауской области отправился прямо в медицинское учреждение INCHEON SEJONG HOSPITAL в город Сеул, Корея.

«Полет длился 12 часов, было нелегко, но наш маленький батыр держался молодцом. Скоро мы начинаем лечение», - сообщил отец мальчика Жалгас Султашев и поблагодарил Фонд в оказании помощи.

В пресс-службе фонда отметили, что оплата лечения за рубежом маленького Мусы была полностью покрыта одной из благотворительных организаций и родители мальчика подали заявку в Фонд «Қазақстан халқына» только об оплате медицинской транспортировки.

Также, в Фонд поступила заявка для проведения 2-го курса оперативного лечения маленькой жительницы города Аксай, Западно-казахстанской области, в клинике ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения РФ, в городе Москва.

Согласно рекомендациям Экспертного комитета, который изучил медицинское заключение компетентного органа, Фондом было принято решение об оплате 2-го курса лечения пациентки.

Сейчас девочка вместе с родителями готовится к поездке и серьезной операции.

Для содействия спасению жизни маленьких казахстанцев из средств Фонда было выделено 52 млн тенге, добавили в пресс-службе.