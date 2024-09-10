Формируя завтрашний день: мероприятие ООН в Астане освещает ключевые инициативы Саммита будущего

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Сегодня в Астане семинар высокого уровня «Саммит будущего: формирование глобального консенсуса» стал одним из важных мероприятий в подготовке к предстоящему Саммиту будущего, который состоится 22-23 сентября 2024 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Мероприятие было организовано совместно Офисом Постоянного координатора ООН и Maqsut Narikbayev University

Фото: MNU

В преддверии Саммита более 100 участников, среди которых представители дипломатического корпуса, научных кругов и СМИ, обсудили центральные темы Саммита будущего, растущую роль Казахстана в многосторонней дипломатии, а также, ключевой вклад стран ООН в формирование нового глобального пакта о мире, безопасности и устойчивом развитии. На мероприятии были представлены презентации Германии, Швеции, Нидерландов, посвященные конкретным темам их совместной координации: Пакту будущего, Глобальному цифровому договору и Декларации о будущих поколениях.

Микаэла Фриберг-Стори, Постоянный координатор ООН в Казахстане, отметила:

«Глобальное сотрудничество как никогда важно для нашего выживания, но его трудно достичь в мире, где царят недоверие и устаревшие системы. Саммит будущего – это наш шанс вернуться на правильный путь. Он будет посвящен тому, как мы можем работать вместе, чтобы достичь общих целей и решить новые проблемы. Этот Саммит поможет восстановить доверие, необходимое для эффективного глобального управления».

Студентка Maqsut Narikbayev University Амина Бектаубаева выступила с речью в качестве «Голоса молодежи», размышляя о важности вовлечения молодежи в процессы принятия решений. В настоящее время предпринимаются усилия по привлечению молодых людей из разных слоев общества, чтобы обеспечить учет их мнений при подготовке к Саммиту. Саммит будущего стремится отразить чаяния молодого поколения. Также в июле т.г. был создан Молодежный совет при ООН в Казахстане.

Дискуссии, состоявшиеся на семинаре, будут непосредственно использованы при подготовке к Саммиту будущего. Поскольку мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке в конце этого месяца, Саммит и Пакт обогатятся благодаря участию многих голосов и заинтересованных сторон, чья энергия, сила и приверженность жизненно важны для создания лучшего мира.

Справка

В связи с 75-летием ООН и призывом государств-членов к решению будущих проблем Генеральный секретарь ООН предложил провести Саммит будущего. Это мероприятие, запланированное на сентябрь 2024 года в Нью-Йорке, завершится разработкой Пакта будущего, охватывающего вопросы устойчивого развития, международного мира и безопасности, науки и технологий, молодежи и глобального управления. Основываясь на результатах Саммита по ЦУР 2023 года, Саммит будущего сосредоточится на активизации усилий по реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, реагируя при этом на новые риски и возможности.

#ООН #саммит #MNU

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