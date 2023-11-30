Футболист повторил достижение Роналду и вошел в историю

Полузащитник турецкого "Галатасарая" Хаким Зиеш отметился уникальным достижением в Лиге чемпионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

30-летний марокканец отметился дублем в матче пятого тура группового этапа с "Манчестер Юнайтед". Причем оба гола он забил прямыми ударами со штрафных.

Таким образом, Зиеш стал третьим футболистом в истории Лиги чемпионов, который забил два гола со штрафных в одном матче.

Ранее два мяча со штрафных в матче Лиги чемпионов забивал Криштиану Роналду. Португалец в составе "Реала" дважды поразил ворота "Цюриха (5:2) в сезоне-2009/10.

Также два мяча со штрафных в Лиге чемпионов забил Неймар. Бразилец в составе ПСЖ он дважды отправил мячи в сетку ворот "Црвены Звезды" (6:1) в сезоне-2018/19.