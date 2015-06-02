Футбольный тренер Бенитес подписал контракт с "Реалом" – СМИ Спорт 1033 Талгат Исенов

Испанский тренер Рафаэль Бенитес заключил с "Реалом" контракт, который рассчитан на 3 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.ru.



Как отмечает местная газета AS, зарплата тренера будет составлять порядка 4 млн евро в год.



Последние два года Бенитес возглавлял итальянский "Наполи", с которым он в минувшем сезоне серии А занял четвертое место.



В сезонах 2013-15 "Реал" тренировал итальянский специалист Карло Анчелотти. Второе место в завершившемся чемпионате Примеры руководством мадридского клуба было расценено как неудача.



Со стороны "Реала" официальных объявлений о заключении контракта с Рафаэлем Бенитесом пока не было.

