Газификация Казахстана достигла 60% – Минэнерго

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

На сегодняшний день доступ к природному газу имеет 60% населения республики, или 12 млн человек.

«Данный показатель был достигнут за счет модернизации газотранспортной системы, в том числе строительства дополнительных и реконструкция действующих ниток», - говорится в сообщении.

Из республиканского бюджета было выделено 81,4 млрд тенге на реализацию 88 проектов, из них завершен 21 проект, или 28 населенных пунктов с населением 70,2 тыс. человек получили доступ к природному газу.

До конца 2024 года ожидается увеличение уровня газификации страны до 61,1%.

В своей предвыборной программе «Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда» президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил задачу по доведению газификации страны до 60%.