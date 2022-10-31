Где и во сколько смотреть бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира

Появилась информация о трансляции боя непобежденного казахстанского боксера Жанибека Алимханулы (12-0, 8 КО) за титул чемпиона мира в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Жанибек Алимханулы проведет свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в среднем весе в поединке с британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 КО).

В Казахстане трансляцию боя Алимханулы — Бентли покажет телеканал «Хабар». Прямой эфир стартует утром 13 ноября в 08:00 по времени Астаны.

Стоит отметить, что титульный поединок Жанибека пройдет в Лас-Вегасе (США). Для Алимханулы бой с Бентли будет носить статус добровольной титульной защиты.