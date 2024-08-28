Где можно увидеть открытие Паралимпиады-2024

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Права на показ соревнований в Казахстане получили телеканалы Qazaqstan и Qazsport, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по делам спорта и физкультуры

Фото: Kомитет по делам спорта и физкультурылов

Церемония открытия XVIII летних Паралимпийских игр будет транслироваться в прямом эфире на телеканалах Qazaqstan и Qazsport 28 августа в 23:00 часов.

В Паралимпиаде примут участие около 167 стран со всех уголков мира, более 4 тысяч спортсменов будут оспаривать звание лучших. Среди них — 44 представителя Казахстана.

В профильном Комитете отметили, что  среди регионов, получивших лицензии на Паралимпийские игры в Париже 2024 года, Атырауская область занимает первое место с восьмью лицензиями. Астана на втором месте с пятью лицензиями. Жамбылская область расположилась на третьем месте с четырьмя лицензиями.

Казахстан будет представлен в девяти видах спорта: паратхэквондо, паралегкая атлетика, парапулевая стрельба, параплавание, паранастольный теннис, парапауэрлифтинг, парадзюдо, параканоэ и волейбол сидя.

Флаг страны пронесут Берік Ізмағанбетов, являющийся игроком сборной по волейболу сидя, и Севда Алиева, которая выступает в пара пулевой стрельбе. 

#казахстан #Спорт #паралимпиада

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