Жания Бекмухамбетова завоевала «золото» на турнире по настольному теннису в Словении

Казахстанка Жания Бекмухамбетова стала победительницей турнира по настольному теннису серии WTT Youth Contender в Оточеце (Словения), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: НОК

Представительница сборной Казахстана завоевала золотую медаль в возрастной категории U13.

По ходу турнира Жания обыграла Эму Калужу (Словения) 3:0, Каавья Сарин (Индия) 3:0, Линь Цзяцзюнь (Сингапур) 3:0, Стеллу Пресецки (Хорватия) 3:0, Нику Грегурец (Хорватия) 3:0, Петру Липовшчак (Хорватия) 3:0. В финальном матче она оказалась сильнее Хуан Кристал (Сингапур) 3:1.

Добавим, что ранее Жания Бекмухамбетова стала второй на WTT Youth Contender в Хорватии.