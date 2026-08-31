В Турции состоялся межконтинентальный заплыв через Дарданеллы

Более 1,5 тыс. пловцов приняли участие в заплыве, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

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В Турции состоялся 39-й межконтинентальный заплыв через пролив Дарданеллы. Дистанцию преодолели 1535 пловцов.

Участники стартовали в Экеабате, финишировали в азиатской части Чанаккале. Дистанция через пролив составила около 5 км. На преодоление маршрута пловцам давалось максимум 105 минут. Главной сложностью для участников стало сильное встречное течение. Впервые заплыв из Европы в Азию состоялся в 1986 году.