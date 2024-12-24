Где производим, там должны и перерабатывать

На площадке СЦК аким Костанайской области Кумар Аксакалов рассказал о социально-экономическом развитии региона по итогам года. По основным показателям отмечена положительная динамика, сообщил он.

Объемы производства по линии сельского хозяйства вырос­ли на 19,4%, показатели в сферах строительства – на 14,1%, торговли – на 9,9%, транспорта – на 5,3%. Ввод жилья возрос на 4,1%, частные инвестиции – на 10,7%. Средняя заработная плата увеличилась на 13,3%, сос­тавив 329 131 тенге. При этом безработица снизилась до 4,6%.

Планы по дальнейшему развитию области у акимата внушительные. В целях исполнения поручения Главы государства по формированию прочного промышленного каркаса страны проводится работа по повышению инвестиционной привлекательности региона. За отчетный период в экономику уже вложено порядка 500 млрд тенге с ростом на 10,7%, из которых 77% – частные инвестиции.

Основная часть этих средств направлена на реализацию новых индустриальных и инновационных проектов. В этом году запущены два крупных завода: чугунолитейный и по производству пружин для подвижного железнодорожного состава.

Также в текущем году начато строительство завода по произ­водству автокомпонентов. В 2025-м запланирован запуск производства по выпуску ведущих мостов для грузовых автомобилей, а также проекта по локализации балок ведущих мостов. Суммарная стоимость реализации этих двух проектов – 160,5 млрд тенге.

– В ближайшие годы планируем ввести в эксплуатацию сталеплавильный завод на базе действующего завода мощностью производства до одного миллиона тонн стальных заготовок. Это позволит увеличить объем производства на этом предприятии в три раза. Также в два этапа будет реализован самый крупный практически по всем параметрам проект строительства завода по производству горячебрикетированного железа. Объем инвестиций составит 920 миллиардов тенге. Ввод в эксплуатацию этих двух предприятий – сталеплавильного завода и по производству горячебрикетированного железа – позволит нам стать центром черной металлургии, – отметил аким Костанайской области.

В списке перспективных инвестиционных проектов также заводы по производству алюминиевых прутков и профилей, оксида цинка и цинковых сплавов, а также сжиженного газа. Кумар Аксакалов отметил, что выход на полную мощность новых предприятий позволит региону войти в тройку промышленных лидеров в республике.

В сфере автомобилестроения Костанайская область тоже станет одним из ключевых центров страны. Завод KIA, первое совместное предприятие за пределами Республики Корея, будет построен здесь в рекордно короткие сроки – за 1,5 года.

– В ноябре 2023 года дан старт строительству завода, а первый автомобиль сойдет с конвейера уже летом 2025-го, – пообещал Кумар Аксакалов. – Мощность проекта – 70 тысяч автомобилей в год. Это самый масштабный проект по количеству создаваемых рабочих мест – 1,5 тысячи.

Особое значение аким области придает еще одному производственному проекту – это завод глубокой переработки пшеницы, строительство которого должно начаться в следующем году и завершиться в течение двух лет.

– Сегодня наша непереработанная пшеница никому не нужна, мы должны это признать. Сырье стоит дешево, доходности от этого бизнеса мало, а при переработке стоимость продукции значительно возрас­тает, кроме того, добавленная прибыль остается в регионе. Завод по глубокой переработке пшеницы позволит получать глютен, крахмал, биоэтанол – продукты, которые востребованы в мире, – отметил глава региона.

Да и вообще, все, что выращивается в регионе, должно тут же и перерабатываться до конечного продукта, считает Кумар Аксакалов.

Например, в области уже введен в эксплуатацию комплекс по производству 20 новых видов сыров. В целом для снижения импортозависимости по молоку и молочной продукции начато строительство первых шести современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм. Ввод их в эксплуатацию позволит увеличить на 30% производство продукции в организованных хозяйствах и обеспечит загрузку молокоперерабатывающих предприя­тий до 86%.

Наращиванию объемов переработки сельхозпродукции в регионе призваны способствовать практически беспрецедентные меры поддержки фермеров, введенные в регионе. В текущем году в область на эти цели направлены рекордные 175 млрд тенге, это на 65% больше, чем в 2023-м.

На 94 млрд тенге была оказана финансовая помощь при проведении весенних полевых и уборочных работ, 50 млрд тенге выделено по программе «Кен дала-2», 25 млрд – на лизинг техники, по которому было приобретено свыше тысячи сельскохозяйственных машин. Практически до 50% субсидируется приобретение племенного поголовья и кормозаготовительной техники для ферм. Для повышения дос­тупности кредитования с 2023 года действует региональная программа финансирования предпринимателей южных регионов области под 1% годовых «Бизнес-Көмек».