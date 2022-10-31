Общество

Гидра многоградусная, суррогатная

Галина Вологодская

В Восточном Казахстане десятая часть розничных магазинчиков втянута в торговлю суррогатным алкоголем.

Тревожной статистикой на семинаре в региональной палате предпринимателей поделились местные налоговики. Как сообщил представитель областного департамента государственных доходов Азамат Кнасилов, из 2,7 тыс. официальных розничных торговцев спиртным примерно десятая часть приторговывает алкогольным суррогатом.

Более того, у предпринимателей действует свой чат в известном мессенджере, включающий больше 200 пользователей. В нем владельцы винно-водочных торговых точек предупреждают друг друга о предстоящих проверках, чтобы успеть убрать с прилавков суррогатный алкоголь.

Еще в начале года в магазинах у дома нередко открыто торговали водкой по 850 тенге, хотя в соответствии с постановлением Правительства минимальная цена пол-литра – 990 тенге.

– Напрашивается вывод: все в курсе того, что может вестись торговля нелегальной продукцией, – отметил налоговик. – Мы совместно с правоохранительными органами постоянно ведем работу по выявлению точек незаконного производства алкогольной продукции. Но этот процесс, как гидра: одну голову отсечешь – вырастают две другие. Бизнес доходный, его рентабельность составляет почти 100%.

Как показывает практика, производители суррогата отлично освоили логистику: у них постоян­ный круг торговых представителей, надежная клиентская база, есть грузовые автомобили, доверительные отношения с владельцами магазинов. Благодаря чему они сбывают свою продукцию без сопроводительных документов.

Только с начала года экономическая полиция ликвидировала три подпольных цеха по производству «самопала». Сотрудники изъяли из незаконного оборота более 10 тыс. бутылок с поддельными учетно-контрольными марками и почти 19 тыс. бутылок суррогата. В одном из таких цехов в жутких антисанитарных условиях был налажен полный цикл изготовления крепких спиртных напитков. В августе суд приговорил организатора преступного бизнеса к году ограничения свободы.

– Поддельные спиртные напитки изготавливают с нарушением всех технологий, – подчеркнул представитель налогового департамента. – Это опасно для здоровья людей. Но в бутылки могут налить и токсичную жидкость, ядовитую. И тогда речь идет об угрозе жизни. К сожалению, спиртные напитки подделывают быстрее, чем их успевают изымать из торгового оборота. Мы призываем предпринимателей и всех жителей области к личной сознательности.

Как пояснили налоговики, малый бизнес сможет обезопасить себя от нелегальной продукции, если будет соблюдать действующее законодательство: требовать у оптовика электронные счета-фактуры, сопроводительные накладные и другие необходимые документы на алкогольную продукцию. Кроме того, всегда можно проверить подлинность акцизных и учетно-контрольных марок с помощью бесплатных приложений e-Sapa или WebKassa. Это в интересах самих предпринимателей, поскольку при обнаружении «теневого» алкоголя на прилавке им грозит штраф в 150 месячных расчетных показателей, или 477 тыс. тенге.

В целом, как подчеркнули в налоговом ведомстве, практика, когда в рознице могут торговать суррогатным алкоголем, должна полностью исчезнуть.

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