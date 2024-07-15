Гиззат Байтурсынов возглавил Комитет искусственного интеллекта в Минцифры

С прошлого года он был директором Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП

Фото: пресс-служба правительства РК

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Байтурсынов Гиззат Сейдахметович назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства. Об этом сообщила пресс-служба правительства, передает Kazpravda.kz

Он родился в 1994 году в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Д.А. Кунаева.

Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.

В 2019 году по программе «Молодежная практика» работал в Департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2020-2023 гг. – эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2023 г. по настоящее время – директор Департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.