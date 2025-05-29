Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй, выступая на AIF, сделал акцент на развитии регионального сотрудничества, отметив в этом процессе особую роль Казахстана и центрально-азиатских государств, передает корреспондент Kazpravda.kz

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– Астанинский экономический форум – это важная площадка для вдохновения на свежие идеи, диалога и продвижения сотрудничества во времена глобальных проблем. Этот форум собирает политиков, мыслителей, интеллектуалов, специалистов в области безопасности, энергетики, устойчивого развития, а также изменения климата, – говорит гендиректор организации. – Нам сегодня необходимо более эффективное и четкое сотрудничество. В этом году мы будем отмечать юбилей ООН, это 80 лет на пути к миру, безопасности, реализации базового права доступа к продовольствию для всех.

По мнению спикера, у Казахстана есть большой потенциал стать регионом устойчивого развития, что имеет важное значение и для Евразийского континента в целом.

– Но для этого требуется инклюзия на всех уровнях. Нужно объединить правительства, частный сектор, гражданское общество, международные организации для активизации этих изменений, – сказал он. – Казахстан – самая большая страна центрально-азиатского региона, играющая большую роль в формировании этой интеграции. Позиция вашего руководства показывает, что у страны есть четкое видение этого пути.

Цюй Дунъюй считает, что особое внимание при этом нужно уделить развитию потенциала молодежи, живущей в нашем регионе. Это вопросы знаний, укрепления институтов развития, чтобы молодые люди могли участвовать в глобальных изменениях, как будущие лидеры, политики и бизнесмены.