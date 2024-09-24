Саммит будущего в ООН: Казахстан выразил полную поддержку инициатив генсека

Международное сотрудничество , Политика
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Венера Баталова
корреспондент

Также республика поддерживает все ключевые документы Саммита будущего

Фото: пресс-служба МИД РК

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу выступил на Саммите будущего, прошедшего в рамках 79-й сессии генеральной Ассамблеи ООН, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД РК

В своем выступлении он подчеркнул важность многостороннего сотрудничества, реформы ООН и глобальных усилий по решению вызовов, таких как изменение климата, ядерная безопасность и цифровая трансформация.

«Казахстан находится здесь сегодня, чтобы объединить усилия со всеми странами-членами ООН и ее институтами в обеспечении светлого будущего как для нашей планеты, так и для всего человечества», – заявил Нуртлеу, подтверждая полную поддержку Казахстаном инициатив Генерального секретаря ООН и всех ключевых документов Саммита будущего.

Министр отметил, что для преодоления современных глобальных вызовов, таких как изменение климата и ядерная угроза, необходима всеобъемлющая реформа системы ООН. Важную роль в этом процессе должно сыграть усиление голосов средних держав и развивающихся стран в международных институтах.

Глава внешнеполитического ведомства РК также обратил внимание на внутренние реформы, направленные на построение справедливого и инклюзивного общества. Особое внимание было уделено отмене смертной казни, борьбе с пытками и домашним насилием, а также укреплению правозащитных механизмов.

Нуртлеу подчеркнул, что соблюдение прав человека остается приоритетом государственной политики Казахстана.
Центральная Азия сталкивается с угрозами изменения климата, такими как повышение температуры, таяние ледников и опустынивание.

В ответ на эти вызовы Казахстан планирует провести первый Региональный климатический саммит ООН в 2026 году, и для усиления координации по выполнению Целей устойчивого развития предложил создать Региональный центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана.

В области цифровой трансформации казахский дипломат подчеркнул роль технологий в достижении Повестки дня 2030 и инициировал создание Центра цифровых решений ЭСКАТО ООН, который будет способствовать преодолению цифрового разрыва в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Казахстан, имеющий трагический опыт ядерных испытаний, продолжает играть активную роль в продвижении международного ядерного разоружения. Министр призвал международное сообщество к совместным усилиям по предотвращению ядерной катастрофы в будущем.

В завершение выступления он призвал мировое сообщество к открытому диалогу и многостороннему сотрудничеству.
 

#казахстан #ООН #МИД #выступление #саммит

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