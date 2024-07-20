Глава Правительства проконтролировал ход исполнения поручений Президента по модернизации социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры ВКО

Введенная в эксплуатацию в 1956 году ТЭЦ сегодня обеспечивает теплом порядка 50 тыс. горожан. Текущая степень изношенности оборудования сос­тавляет 57,7%. По этому показателю объект входит в перечень из 19 предприятий-поставщиков тепловой энергии, оказавшихся в «красной» зоне.

Задачу по срочной модернизации таких объектов с ее завершением в этом году Глава государства поставил перед Правительством в феврале на расширенном заседании.

Для реконструкции местной энергетической инфраструктуры в 2024 году было выделено 8,5 млрд тенге: порядка 7,4 млрд – из резерва по постановлению Правительства, 1,1 млрд – из областного бюджета. Средства в размере 5,5 млрд тенге пойдут на ремонт котлоагрегатов, более 280 млн – на реконструкцию распределительного устройства (ОРУ), еще 2,7 млрд – на модернизацию 19 км теплосетей.

На Риддерской ТЭЦ к началу предстоящего отопительного сезона планируется запуск двух котлоагрегатов, остальные будут введены в эксплуатацию по мере наступления холодов в соответствии с температурным графиком. По завершении работ общий уровень изношенности оборудования данного теплового источника снизится до 40%.

По ремонту тепловых сетей Премьер-министру доложили, что работы ведутся согласно графику. Планируется их завершение до конца августа текущего года. На 55 участках общей протяженностью 19 км задействованы 127 человек и 20 единиц техники. На сегодня износ энергетической инфраструктуры региона достигает 78,5%. По данному показателю Риддер также находится в «красной» зоне. По завершении ремонтных работ ожидается снижение амортизации на 24,1%.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость ускоренного завершения модернизации энергетической инфраструктуры для стабильного прохождения отопительного сезона. На сегодня готовность инженерных сетей достигает 58,4%, 32 цент­рализованных котельных – 51%, гидроэлектростанций – 69% и ТЭЦ – 52%.

– Это вопрос жизнеобеспечения и безопасности населения. Поэтому нужен жесткий государственный контроль. Государство со своей стороны вкладывает большие средства и в Риддере, и в целом по стране в модернизацию инфраструктуры. Темпы работ требуется увеличить. Нельзя допускать отсутствие теплоснабжения или недостаточную подачу тепла в дома с наступ­лением холодов. Важно идти на опережение по графикам, соблюдая при этом все необходимые условия для обеспечения качества. Обращаю внимание на то, что показателем качества проведенной модернизации и эффективности работы станет отопительный сезон, – заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с акиматом области держать данный вопрос на особом контроле.

В рамках рабочей поездки глава Правительства также проверил темпы строительства многопрофильного медицинского учреждения Риддера. Больничный комплекс с поликлиникой на 500 посещений в смену и стационаром на 200 коек строится взамен действующей более 80 лет больницы, корпуса которой расположены в разных частях города. Данная организация здравоохранения на сегодня является единственной в населенном пункте.

Общая площадь нового многопрофильного комплекса – 40 тыс. кв. м, готовность объек­та составляет 60%. Работы по укладке кровли и установке окон выполнены на 100%, по инженерным сетям (отопление, водопровод, канализация) – на 85%. На текущий момент ведется внут­ренняя отделка помещений и фасада здания.

Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию осенью нынешнего года, стационар – в следующем году. Медицинский комплекс оснастят оборудованием экспертного класса и обеспечат квалифицированными кадрами. Работать здесь будут свыше 500 сотрудников.

Премьер-министр подчеркнул, что развитие медицинской инф­раструктуры находится на особом контроле Главы государства и является одной из приоритетных задач Правительства.

– Вопросы финансирования будем решать. Акимат должен обеспечить качественное и целевое использование средств. Нужно отработать в короткие сроки и не допустить перехода объекта в список долгостроев. Необходимо оснастить больницу всей техникой, чтобы жители получали все медицинские услуги на месте. Мы должны стремиться сокращать траты казахстанцев на платную медицину и в рамках сис­темы ОСМС, и гарантированного объе­ма бесплатной медпомощи покрывать потребности граждан, – отметил Олжас Бектенов.

Время наводить мосты

Далее глава Правительства ознакомился с планами по развитию дорожно-транспортной отрасли региона и проконтролировал темпы строительства Курчумского мостового перехода через Бухтарминское водохранилище. Данный проект, напомним, реализуется по поручению Президента республики с учетом обращений жителей, призывающих улучшить транспортное сообщение нескольких отдаленных районов с областным центром.

На протяжении полувека транс­портное сообщение между Курчумским, Кокпектинским, Маркакольским и Катон-Карагайским районами Восточно-Казахстанской области осуществлялось в летнее время посредством парома, а зимой – по льду замерз­шего Бухтарминского водохранилища.

В 2019 году была поставлена задача по реализации масштабного социально значимого проекта – строительства автомобильной мостовой переправы. Работы начались в 2021-м.

В настоящее время все мостовые опоры возведены, изготовлено 20 металлоконструкций пролетных строений, 19 из них уже смонтированы, доложил главе Правительства вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Двухполосный автомобильный мост станет самым протяженным сооружением над водой в Казахстане – его длина составит 1 316 м, а пропускная способность – до 80 тыс. автомобилей в сутки.

На сегодня готовность объекта составляет 80%. Ввод моста в эксплуатацию запланирован на конец текущего года. Кроме того, в рамках данного проекта предусмотрено строительство новой автомобильной дороги с подходами на мост протяжен­ностью 18,6 км. На сегодня уложено 7,7 км нижнего слоя покрытия.

Премьер-министр подчерк­нул важность скорейшего завершения работ, отметив, что завершение проекта по строительству моста придаст импульс социально-экономическому развитию приграничных районов. Обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и высокое качество строительства глава Правительства поручил Министерству транспорта совместно с акиматом области.

– Необходимо мобилизовать ресурсы и активизировать работы для их скорейшего завершения и запуска движения по мосту. Обеспечение транспортной связанности районов для удобства жителей – один из приоритетов для акимата. Кроме того, транс­портно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития республики. Поэтому нам нужно оперативно осуществлять подобные инфраструктурные проекты, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Главе Правительства также доложили о планах по развитию дорожно-транспортной отрасли региона. Так, запланирована реконструкция 325 км респуб­ликанских магистралей, охват средним ремонтом дорог местного значения достигнет 600 км.

Туристский поток вырос

Премьер-министр также ознакомился с туристическим потенциалом Восточно-Казахстанской области и дал ряд поручений по дальнейшему развитию отрасли, увеличению ее доли в структуре местной экономики.

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям регион обладает широкими возможностями для развития всех видов туризма. На сегодня устойчивым спросом среди отдыхающих пользуются пляжи Бухтарминского водохранилища и Сибинских озер, пантолечение в Катон-Карагайском районе, исторические объекты области, а также горнолыжный туризм в Глубоковском районе и Риддере.

В прошлом году внутренний туристский поток здесь вырос на 2,7% и составил более 350 тыс. отдыхающих. Росту числа зарубежных туристов способствовало установление безвизового режима между Казахстаном и Китаем.

Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с туристской инфраструктурой Глубоковского района и планами по развитию экотуризма. Представлены проекты, которые планируется реализовать с соблюдением экологических стандартов. Главе Правительства было доложено о развитии в регионе санаторно-курортного, зимнего, сельского видов туризма.

В целом в строительство новых объектов и развитие отрасли в прошлом году было вложено 12 млрд тенге инвестиций.

– Восточно-Казахстанская область имеет серьезный потенциал для развития экологического туризма. Как обозначил Президент, нужно создавать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвесторов в турис­тическую отрасль. На сегодня в области прорабатывается вопрос по реализации проектов с привлечением частных инвестиций. Поручаю в данном направлении объединить усилия региона и центра, – сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости развития и популяризации горнолыжного туризма. Отмечено, что в составе сборных страны по зимним и горнолыжным видам спорта большинство спортсменов являются выходцами из Восточно-Казахстанской области. Для дальнейшего развития горнолыжного кластера «Риддер – Глубокое» Министерству туризма поручено оказать содействие в развитии зимних видов спорта.

Олжас Бектенов ознакомился также с мерами, принимаемыми для раскрытия туристского потенциала и касающимися развития транспортной сети и авиасообщения.

В целях обеспечения транспорт­но-логистической дос­тупности курортного региона налажены прямые авиарейсы из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды в Усть-Каменогорск. На стадии переговоров – открытие прямого маршрута из Атырау.

При этом глава Правительства отдельно остановился на качестве дорожного покрытия и создания современной сети придорожного сервиса.

Для организации трансграничного маршрута «озеро Канас – озеро Маркаколь» поручено проработать вопрос строительства дорожного покрытия от села Теректы до Маркаколя, а также обеспечить строительство не менее 15 санитарно-гигиенических узлов вдоль автомобильных дорог республиканского значения, пролегающих по территории Восточного Казахстана.

В рамках рабочей поездки Олжас Бектенов ознакомился с потенциалом отечественного завода по производству медицинской техники и медизделий ТОО «TAKURRA», а также с ходом развития промышленности в регионе. В ходе посещения металлургического предприятия «Казцинк» Глава Правительства также поздравил работников с профессиональным праздником – Днем металлурга и вручил награды.