Глава Правительства проконтролировал ход исполнения поручений Президента по модернизации социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры ВКО
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Фарид Юмашев
Премьер-министр с рабочей поездкой побывал в Восточно-Казахстанской области. В ходе посещения Риддера Олжас Бектенов ознакомился с темпами реконструкции городской ТЭЦ. В ходе осмотра котельного цеха Премьер-министру доложили о модернизации АСУТП котлоагрегатов среднего давления и восстановлении станции после аварии на котлах № 4 и 5.