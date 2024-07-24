Глава Секретной службы США подала в отставку

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Секретная служба отвечала за безопасность во время митинга в Пенсильвании 13 июля, на котором была открыта стрельба. Глава ведомства признала, что покушение на Дональда Трампа стало крупнейшим провалом агентства за последние десятилетия, но до сих пор сопротивлялась призывам уйти в отставку

Фото: EADaily

Директор Секретной службы США Кимберли Читл подала заявление об отставке на фоне расследования после недавнего покушения на бывшего президента Дональда Трампа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com

«Я беру на себя всю ответственность за упущения в обеспечении безопасности, – говорится в её электронном письме сотрудникам, полученном The Associated Press. – В свете последних событий я с тяжёлым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего руководителя».

Глава ведомства подверглась жёсткой критике сразу после покушения на экс-президента, вновь баллотирующегося на высший пост, 13 июля на митинге в Пенсильвании. Покидать свой пост сразу же после стрельбы директор Секретной службы отказалась. Призывы к её отставке звучали от представителей обеих партий в Конгрессе.

Во время своего выступления перед комиссией по надзору в Палате представителей Читл признала, что с безопасностью на митинге были «колоссальные» проблемы, но добавила, что останется на своем посту, чтобы довести до конца внутреннее расследование.

Законодатели и внутренние правительственные службы намерены установить, как агентство под руководством Читл обеспечивало охрану кандидата от республиканцев и как вооружённый человек смог попасть на митинг и приблизиться к трибуне. В частности, по словам Читл, крыша, с которой стрелок открыл огонь, была определена как «уязвимое место» за несколько дней до мероприятия.

Читл пообещала, что будет полностью сотрудничать с всеми инстанциями, проверяющими работу Секретной службы на митинге 13 июля.

Она была назначена президентом Байденом на пост главы Секретной службы в 2022 году.

#США #отставка #Кимберли Читл #секретная служба

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