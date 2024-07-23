Покушение на Трампа: глава Секретной службы признала провал

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Наталия Буланова
выпускающий редактор

При этом она отказалась уходить в отставку

Фото: Gene J. Puskar/AP

Директор Секретной службы США Кимберли Читл на слушаниях в Конгрессе назвала покушение на бывшего президента и кандидата на ноябрьских выборах от республиканцев Дональда Трампа самым серьезным провалом за последние десятилетия, но отвергла двухпартийные призывы к своей отставке, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Bbc.com

«Священная миссия Секретной службы — защищать лидеров нашей страны, — сказала она во время напряженных слушаний в Комитете по надзору Палаты представителей. — 13 июля мы провалили эту миссию. Как директор Секретной службы США я беру на себя всю ответственность за любые упущения в обеспечении безопасности».

«Очевидно, что произошла ошибка, и мы приложим все усилия, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — добавила Читл.

Покушение на Дональда Трампа произошло во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. 20-летний Томас Мэтью Крукс открыл огонь из штурмовой винтовки через несколько минут после того, как Трамп начал выступление.

Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы экс-президента и задела правое ухо. Двое участников митинга были тяжело ранены, а 50-летний пожарный из Пенсильвании — убит.

Крукс, находившийся на крыше здания неподалеку, был застрелен снайпером Секретной службы менее чем через 30 секунд после того, как произвел первый из восьми выстрелов. Следователи пришли к выводу, что он действовал в одиночку, и пока не определили его мотивы.

На слушаниях Кимберли Читл, в частности, рассказала, что Секретная служба была предупреждена «от двух до пяти раз» до начала стрельбы о подозрительном человеке на митинге, но он не был сразу классифицирован как угроза.

По ее словам, «были направлены группы, которые должны были установить личность и опросить этого человека», но им не удалось обнаружить его до того, как он открыл огонь.

Читл также признала, что до сих пор ни один сотрудник Секретной службы не был привлечен к дисциплинарной ответственности за то, что произошло на митинге в Батлере.

Читл проработала агентом Секретной службы США 27 лет, а в 2021 году ушла на должность руководителя службы безопасности компании PepsiCo в Северной Америке.

В 2022 году президент США Джо Байден назначил ее главой агентства.

#Трамп #покушение #разведка #провал

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