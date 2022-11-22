Голосовали за будущее

Выборы – главный политический институт, позволяющий народу выступать в качестве реального источника власти, а гражданскому обществу – конт­ролировать власть. Именно выборы дают возможность гражданам проявить гражданское участие и солидарность. Воспользовавшись своим конституционным правом, казахстанцы заявили о своих надеждах на позитивные перемены и поддержали новые преобразования.

20 ноября 2022 года, безусловно, войдет в новейшую историю нашей страны как важный исторический день. Народ голосовал за свое будущее. Портрет казахстанского избирателя претерпевает эволюционные изменения – избиратели стали активнее и требовательнее. Они готовы реализовывать на практике свои избирательные права, которые они гораздо лучше знают. Прибыв в Алматы на свой избирательный участок за открепительным талоном для голосования в Астане, с удивлением обнаружила, что была далеко не единственным человеком с алматинской пропис­кой, который обратился в участковую комиссию, чтобы отдать свой голос там, где он будет находиться 20 ноября.

Практикующие социологи очень любят метод включенного наблюдения. Самым разным людям, с которыми я контактировала в различных бытовых, профессиональных, личных ситуациях, в том числе случайных встречах, в течение месяца задавала вопрос: «Вы пойдете на выборы?» Распределение полученных ответов в целом отражало общественное мнение. Однако среди тех, кто отвечал, что они обязательно будут голосовать, резонировали мнения людей, которые говорили, что раньше они по самым разным причинам, в том числе и принципиально, не ходили на выборы. Свое намерение в этот раз обязательно принять участие в голосовании они объясняли желанием выразить поддержку человеку, который взял на себя смелость, обязательства и ответственность сделать жизнь всех казахстанцев достойной – Касым-Жомарту Токаеву. Особенность состоявшихся выборов – доверие и готовность граждан не просто заявлять о своих проб­лемах, но и вступать в полноценный продуктивный диалог с государством. Люди сегодня живут большой надеждой, что следующие семь лет могут стать лучшими в истории Казахстана. В душе каждого казахстанца нашла отклик предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева. Наше видение, каким мы хотим и, главное, не хотим видеть Казахстан, совпадают. Как и то, что нужно сделать, чтобы допущенные ранее ошибки не повторились.

Отвечая вчера, сразу после голосования, на вопросы журналистов, Глава государства особо подчеркнул неизбежность политической перезагрузки – политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. В конце года Президент сделает специальное заявление относительно сроков парламентских выборов. На опасения журналистов, что парламентские выборы пройдут с теми же игроками, Касым-Жомарт Токаев однозначно ответил, что до начала парламентских выборов несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе, в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды.

Таким образом следующие надежды и ожидания от демократических реформ в стране напрямую связаны с предстоящими парламентскими выборами. Важно при этом помнить, что реформы должны начинаться с хорошего анализа имеющегося опыта и сохранения проверенных временем эффективных наработок. В том числе нужно вооружаться прежде всего выверенными с точки зрения методологии социологическими исследованиями.

Индустрия массовых опросов всегда использовала прогнозы выборов. В 1936 году еще мало кому известный основатель индустрии массовых опросов Джордж Гэллап со своей службой, опросивший 1 200 респондентов по репрезентативной национальной выборке, предсказал победу шедшему на второй срок великому американскому президенту – демократу Франк­лину Рузвельту. При этом был посрамлен противоположный прогноз крупнейшего американского журнала того времени «Литерари Дайджест», опросившего более двух миллионов потенциальных избирателей. С тех пор организация Гэллапа, как и большинство других ведущих исследовательских агентств США, никогда не ошибалась в предсказаниях итогов президентских выборов.

Во всем мире изучение электорального поведения избирателей имеет большую актуальность. Оно приобретает особую важность и для Казахстана, перед которым стоят масштабные цели и задачи по проведению политических реформ, одна из которых – предстоящие парламентские выборы.

На состоявшихся досрочных президентских выборах следует отметить значительно большее количество исследовательских организаций, принявших участие в проведении электоральных опросов. В их числе – НИА «Инсти­тут демократии» и исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты), компании, имеющие наибольший опыт электоральных исследований в Казахстане, в том числе проведения exit-poll. Институт общественной политики партии «Amanat», Инсти­тут комплекс­ных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ «СОЦИС-А», Международный институт региональных исследований «Открытое общество», НИЦ «Молодежь» – организации с опытом проведения социологических исследований в целом и во время выборов, как в масштабах всей страны, так и на уровне отдельных регионов. А вот исследовательская группа DAMU RG заявила свои прогнозы на президентских выборах впервые. И сделала это в исследовательском тандеме с организацией, имеющей опыт электоральных опросов президентских и парламентских выборов, – «Институтом демократии». Это, кстати, интересный опыт работы в консорциуме социологических компаний на выборах, который в том числе позволяет минимизировать прогностические ошибки. Как мы видим, в прошедшей электоральной кампании во время состоявшихся досрочных президентских выборов в Казахстане точность прогнозов социологов была дос­таточно высокой как в отношении явки, так и в отношении электоральных предпочтений, а также результатов голосования на выборах (exit-poll).

Согласно конституционной реформе казахстанскому обществу, кроме президента и Парламента, предстоит избирать акимов разных уровней, маслихаты. Запрос на социологические опросы и дальше будет возрастать. Как со стороны кандидатов, так и со стороны общества. Изучение настроений избирателей, точность в прог­нозировании электорального поведения, опросы в день выборов – exit-poll для отечественных исследователей являются лакмусовой бумагой их репутации и профессионализма. Перед социологами сегодня стоит несколько актуальных задач – необходимость разработки новых объяснительных моделей электоральных предпочтений и поведения избирателей, самих методик исследования, в том числе методов выявления искренности респондентов, а также повышения доверия к социологическим исследованиям.