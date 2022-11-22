Голосовали за будущее

Свежий выпуск
Зарема Шаукенова, вице-президент Национальной академии наук РК, доктор социологических наук

Выборы – это не только существенный признак, обязательный атрибут демократии, но и ее необходимое исходное условие.

Выборы – главный политический институт, позволяющий народу выступать в качестве реального источника власти, а гражданскому обществу – конт­ролировать власть. Именно выборы дают возможность гражданам проявить гражданское участие и солидарность. Воспользовавшись своим конституционным правом, казахстанцы заявили о своих надеждах на позитивные перемены и поддержали новые преобразования.

20 ноября 2022 года, безусловно, войдет в новейшую историю нашей страны как важный исторический день. Народ голосовал за свое будущее. Портрет казахстанского избирателя претерпевает эволюционные изменения – избиратели стали активнее и требовательнее. Они готовы реализовывать на практике свои избирательные права, которые они гораздо лучше знают. Прибыв в Алматы на свой избирательный участок за открепительным талоном для голосования в Астане, с удивлением обнаружила, что была далеко не единственным человеком с алматинской пропис­кой, который обратился в участковую комиссию, чтобы отдать свой голос там, где он будет находиться 20 ноября.

Практикующие социологи очень любят метод включенного наблюдения. Самым разным людям, с которыми я контактировала в различных бытовых, профессиональных, личных ситуациях, в том числе случайных встречах, в течение месяца задавала вопрос: «Вы пойдете на выборы?» Распределение полученных ответов в целом отражало общественное мнение. Однако среди тех, кто отвечал, что они обязательно будут голосовать, резонировали мнения людей, которые говорили, что раньше они по самым разным причинам, в том числе и принципиально, не ходили на выборы. Свое намерение в этот раз обязательно принять участие в голосовании они объясняли желанием выразить поддержку человеку, который взял на себя смелость, обязательства и ответственность сделать жизнь всех казахстанцев достойной – Касым-Жомарту Токаеву. Особенность состоявшихся выборов – доверие и готовность граждан не просто заявлять о своих проб­лемах, но и вступать в полноценный продуктивный диалог с государством. Люди сегодня живут большой надеждой, что следующие семь лет могут стать лучшими в истории Казахстана. В душе каждого казахстанца нашла отклик предвыборная программа Касым-Жомарта Токаева. Наше видение, каким мы хотим и, главное, не хотим видеть Казахстан, совпадают. Как и то, что нужно сделать, чтобы допущенные ранее ошибки не повторились.

Отвечая вчера, сразу после голосования, на вопросы журналистов, Глава государства особо подчеркнул неизбежность политической перезагрузки – политические реформы нужно продолжать, в противном случае будет застой. В конце года Президент сделает специальное заявление относительно сроков парламентских выборов. На опасения журналистов, что парламентские выборы пройдут с теми же игроками, Касым-Жомарт Токаев однозначно ответил, что до начала парламентских выборов несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Кроме того, парламентские выборы пройдут по новой смешанной системе, в результате выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды.

Таким образом следующие надежды и ожидания от демократических реформ в стране напрямую связаны с предстоящими парламентскими выборами. Важно при этом помнить, что реформы должны начинаться с хорошего анализа имеющегося опыта и сохранения проверенных временем эффективных наработок. В том числе нужно вооружаться прежде всего выверенными с точки зрения методологии социологическими исследованиями.

Индустрия массовых опросов всегда использовала прогнозы выборов. В 1936 году еще мало кому известный основатель индустрии массовых опросов Джордж Гэллап со своей службой, опросивший 1 200 респондентов по репрезентативной национальной выборке, предсказал победу шедшему на второй срок великому американскому президенту – демократу Франк­лину Рузвельту. При этом был посрамлен противоположный прогноз крупнейшего американского журнала того времени «Литерари Дайджест», опросившего более двух миллионов потенциальных избирателей. С тех пор организация Гэллапа, как и большинство других ведущих исследовательских агентств США, никогда не ошибалась в предсказаниях итогов президентских выборов.

Во всем мире изучение электорального поведения избирателей имеет большую актуальность. Оно приобретает особую важность и для Казахстана, перед которым стоят масштабные цели и задачи по проведению политических реформ, одна из которых – предстоящие парламентские выборы.

На состоявшихся досрочных президентских выборах следует отметить значительно большее количество исследовательских организаций, принявших участие в проведении электоральных опросов. В их числе – НИА «Инсти­тут демократии» и исследовательский институт «Общественное мнение» («Қоғамдық пікір» зерттеу институты), компании, имеющие наибольший опыт электоральных исследований в Казахстане, в том числе проведения exit-poll. Институт общественной политики партии «Amanat», Инсти­тут комплекс­ных социальных исследований – Астана ОФ ИКСИ «СОЦИС-А», Международный институт региональных исследований «Открытое общество», НИЦ «Молодежь» – организации с опытом проведения социологических исследований в целом и во время выборов, как в масштабах всей страны, так и на уровне отдельных регионов. А вот исследовательская группа DAMU RG заявила свои прогнозы на президентских выборах впервые. И сделала это в исследовательском тандеме с организацией, имеющей опыт электоральных опросов президентских и парламентских выборов, – «Институтом демократии». Это, кстати, интересный опыт работы в консорциуме социологических компаний на выборах, который в том числе позволяет минимизировать прогностические ошибки. Как мы видим, в прошедшей электоральной кампании во время состоявшихся досрочных президентских выборов в Казахстане точность прогнозов социологов была дос­таточно высокой как в отношении явки, так и в отношении электоральных предпочтений, а также результатов голосования на выборах (exit-poll).

Согласно конституционной реформе казахстанскому обществу, кроме президента и Парламента, предстоит избирать акимов разных уровней, маслихаты. Запрос на социологические опросы и дальше будет возрастать. Как со стороны кандидатов, так и со стороны общества. Изучение настроений избирателей, точность в прог­нозировании электорального поведения, опросы в день выборов – exit-poll для отечественных исследователей являются лакмусовой бумагой их репутации и профессионализма. Перед социологами сегодня стоит несколько актуальных задач – необходимость разработки новых объяснительных моделей электоральных предпочтений и поведения избирателей, самих методик исследования, в том числе методов выявления искренности респондентов, а также повышения доверия к социологическим исследованиям.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Куда привела история
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Казахстанцев ждут перемены
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Безопасность – важнейшая составляющая
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Свежий выпуск
Дрожала от страха и боли
Свежий выпуск
Дружелюбно, мирно и без провокаций
Свежий выпуск
Наши в США
Свежий выпуск
Казахстанцев ждут перемены

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]