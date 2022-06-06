Голосование по старшинству

В Алматы казахстанцы старшего поколения традиционно первыми пришли на участки для голосования по поправкам в Конституцию.

Атмосфера праздника в день референдума на участке № 114, расположенном в Казахстанско-российской специализированной школе-лицее № 54 им. И. В. Панфилова, чувствовалась издалека. Пришедших голосовать горожан встречала музыка, соз­дающая соответствующее настроение. Внутри участка для голосования атмосфера хоть и не менее доброжелательная, но более серьезная – с поправкой на торжественность момента. Изменения в Конституцию на общенациональном плебисците в Республике Казахстан утверждаются впервые.

Процедура выдачи бюллетеня занимает менее минуты, выбор ответа в кабинке для голосования – и того меньше. Каждый участник референдума пришел на участок с уже сформировавшимся решением. Осталось опустить бюллетень в урну под пристальным вниманием наблюдателей, сидящих напротив. Дело сделано, гражданский долг выполнен.

Примечательно, что многие приходящие на голосование алматинцы – это родители детей, обучающихся в школах, где организованы участки. Получить бюллетень из рук классного руководителя своего ребенка – это еще и возможность переброситься парой слов об успеваемости школяра.

– Мой-то как? Подтянулся в последней четверти?

– Да, он молодец. Вот ваш бюллетень. Проходите в кабинку, пожалуйста...

Как отмечает председатель участковой комиссии референдума № 114, директор школы-лицея Куралай Ошанова, голосование началось активно.

– В семь утра первым на учас­ток пришел заместитель руководителя управления образования города Алматы Жуманов Кайрат Избасарович. А в числе первых проголосовавших – традиционно люди старшего поколения, – поделилась Куралай Еренкаиповна.

Председатель участковой комиссии рассказала, что члены комиссии выполнили большой объем подготовительной работы.

– Мы активно оповестили всех жителей района. Надеемся, они придут, потому что внесение изменений в Конституцию, которые предлагаются сейчас, очень важно для нашего будущего, чтобы каждый гражданин Казах­стана чувствовал себя свободным и защищенным, – добавила она.

О высокой гражданской ответственности алматинцев говорит и тот факт, что они заблаговременно уточняли наличие своих фамилий в спис­ках, а некоторые пожилые горожане просили организовать для них голосование по месту жительства. Согласно действующему законодательству, заявки на выездное голосование принимаются до 12.00 часов, после чего два члена комиссии отправятся к горожанам, изъявившим желание проголосовать на дому.

– Очень приятно, что люди приходят на участок с хорошим настроением, часто семьями. Мы со своей стороны с таким же хорошим настроением встречаем их здесь и обеспечиваем возможность для быстрого и свободного волеизъявления, – заключила Куралай Ошанова.