Свежий выпуск
Голосование по старшинству
Александр Вербинин

В Алматы казахстанцы старшего поколения традиционно первыми пришли на участки для голосования по поправкам в Конституцию.

Атмосфера праздника в день референдума на участке № 114, расположенном в Казахстанско-российской специализированной школе-лицее № 54 им. И. В. Панфилова, чувствовалась издалека. Пришедших голосовать горожан встречала музыка, соз­дающая соответствующее настроение. Внутри участка для голосования атмосфера хоть и не менее доброжелательная, но более серьезная – с поправкой на торжественность момента. Изменения в Конституцию на общенациональном плебисците в Республике Казахстан утверждаются впервые.

Процедура выдачи бюллетеня занимает менее минуты, выбор ответа в кабинке для голосования – и того меньше. Каждый участник референдума пришел на участок с уже сформировавшимся решением. Осталось опустить бюллетень в урну под пристальным вниманием наблюдателей, сидящих напротив. Дело сделано, гражданский долг выполнен.

Примечательно, что многие приходящие на голосование алматинцы – это родители детей, обучающихся в школах, где организованы участки. Получить бюллетень из рук классного руководителя своего ребенка – это еще и возможность переброситься парой слов об успеваемости школяра.

– Мой-то как? Подтянулся в последней четверти?

– Да, он молодец. Вот ваш бюллетень. Проходите в кабинку, пожалуйста...

Как отмечает председатель участковой комиссии референдума № 114, директор школы-лицея Куралай Ошанова, голосование началось активно.

– В семь утра первым на учас­ток пришел заместитель руководителя управления образования города Алматы Жуманов Кайрат Избасарович. А в числе первых проголосовавших – традиционно люди старшего поколения, – поделилась Куралай Еренкаиповна.

Председатель участковой комиссии рассказала, что члены комиссии выполнили большой объем подготовительной работы.

– Мы активно оповестили всех жителей района. Надеемся, они придут, потому что внесение изменений в Конституцию, которые предлагаются сейчас, очень важно для нашего будущего, чтобы каждый гражданин Казах­стана чувствовал себя свободным и защищенным, – добавила она.

О высокой гражданской ответственности алматинцев говорит и тот факт, что они заблаговременно уточняли наличие своих фамилий в спис­ках, а некоторые пожилые горожане просили организовать для них голосование по месту жительства. Согласно действующему законодательству, заявки на выездное голосование принимаются до 12.00 часов, после чего два члена комиссии отправятся к горожанам, изъявившим желание проголосовать на дому.

– Очень приятно, что люди приходят на участок с хорошим настроением, часто семьями. Мы со своей стороны с таким же хорошим настроением встречаем их здесь и обеспечиваем возможность для быстрого и свободного волеизъявления, – заключила Куралай Ошанова.

Популярное

Все
Exit poll: 76,7% опрошенных казахстанцев поддержали поправки в Конституцию
Международные наблюдатели высказались о прошедшем в Казахстане референдуме
Просто невероятная атмосфера: как прошел онлайн-марафон в день референдума
Каким наблюдатели увидели референдум на участках Нур-Султана
Город молодых: как алматинцы голосовали на историческом референдуме
За три моря с талисманом
Осознанный и ответственный выбор
Я пел гимн на восьмитысячниках
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Референдум-2022: как голосовали жители Шымкента
Дождь – не помеха: как голосовали жители Усть-Каменогорска
Гражданская активность после референдума возрастет в Казахстане – Эльвира Азимова
Референдум-2022: как прошел день голосования в Жамбылской области
Всей семьей как на праздник
Наш дух и наша гордость
Референдум-2022: как голосовали жители Акмолинской области
Активность и неравнодушие
Важный инструмент демократии
С надеждой на лучшее
Голосующие в Алматы фотографировались со знаменитостями и делали селфи в специальной фотозоне
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Назарбаев высказался о действиях Токаева во время январских событий
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"
Как обстоят дела с сахаром на рынках Нур-Султана
"У меня свои счета со Сталиным": воспоминания о Санджаре Джандосове
Решить проблему дефицита воды в Казахстане позволит строительство трансказахстанского канала
Почему нельзя игнорировать грядущий референдум, объяснил почетный юрист Казахстана
Глазами репортера: как выглядит идеальный казахстанский аул
У Казахстана уже есть билет в клуб стран с АЭС
Какие места занимают казахстанские боксеры в обновленном рейтинге The Ring
Атомная энергетика в Казахстане: за и против
Референдум-2022: изменим жизнь к лучшему
В каком состоянии находится "Қазақстан темір жолы"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Свежий выпуск
Время выбора пути
Свежий выпуск
На старте лета
Свежий выпуск
«Қамқорлық» позаботится
Свежий выпуск
Для всех и для каждого

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]