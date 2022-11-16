Город яблоневого цвета

Когда Алматы был маленьким и совсем еще не городом, а крошечной степной крепостью, он уже назывался точно и правильно – Верный.

Алматы будет расти, хорошеть, становиться столицей страны, но характером не поменяется. Он во многом останется законодателем основополагающих традиций независимой страны и верным их пос­ледователем.

...Предгорья Заилийского Алатау наши предки облюбовали еще во времена седой древности. Из доподлинно установленного известно, что жизнь здесь кипела, начиная с бронзового и раннего железного веков. Научные тому доказательства – курганы-некрополи на территории города и в его окружении.

Через алматинский регион лежал маршрут Великого шелкового пути, о чем не раз упоминалось в исторических летописях. Его активную коммерческую жизнь в средневековье археологи подтвердили ценнейшими артефактами – найденными монетами чеканки 1271–1272 годов, в то время здесь уже действовал собственный монетный двор.

Это позволило ученым утверж­дать, что месторасположение старого Алмату и современного Алматы абсолютно совпадает. И были они настолько убедительны, что ЮНЕСКО включило 1000-летие города в список юбилейных дат.

Современный этап истории поселения в центре древнего Жетысу начнется в середине XIX века, когда военное укрепление Верный встанет на пути воинствующих соседей. На память об этой части его биографии в Алматы по сей день сохраняются прекрасные образцы деревянного и каменного зодчества: Софийский и Вознесенский соборы, дома купца Габдулвалиева и аксакала Сейдалина, здания женской гимназии и детского приюта.

Словно фрагменты исторического и культурного кода остались в народных названиях теперь уже не существующие районы казачьего форпоста: Татарская слобода, Большая и Малая станицы. И если хочется понять и почувствовать дух старого города, то нужно именно сюда: на уютные тенистые улочки, где крепко стоят рубленые дома с резными наличниками и оконцами полуподвалов. Говорят, здесь, на территории одного из детсадов, еще можно встретить живого свидетеля верненской эпохи – 150-летний дуб.

Давать мик­рорайонам неформальные названия в Алматы – давняя забава. «Компот», «Шанхай», «Тулебайка», «Крепость» и «Дерибас» – нео­логизмы из «пацанской» культуры, которая процветала с середины прошлого века. Они легко вошли в обиходную речь и надолго там прижились. Возрастным алматинцам и теперь проще сориентироваться в городе по старым названиям улиц или народным прозвищам кварталов.

Кстати, с «Компота», получившего свое название от «фруктовых» улиц – Яблочной, Вишневой, Грушевой, – в верненский период возрождалась главная алматинская легенда. Участки, отведенные городской управой под сады, по весне утопали в яблоневом цвете, да и весь город превращался в зеленый оазис.

Но справедливости ради нужно вспомнить, что впервые топоним Алмату возник еще в средние века. Алмату, Алма-Ата, Алматы – все это про главный символ города. Лингвис­тические споры о том, как правильно переводить эти названия, никак не утихают. «Яблоневое», «Яблочное», «Отец яблок»… На самом деле не меняет сути: с незапамятных времен наши предки относились к яблоне с глубоким пиететом, поэтому любая из этих трактовок будет справедливой. Тем более что Алматы – не просто город яблок, он подарил миру прославленный алматинский апорт.

В фотоальбоме коренного алматинца обязательно найдется несколько старомодных фото с другими символами города – это Центральный парк культуры и отдыха, цирк, зоопарк, Дворец Рес­публики, гостиница «Казахстан», театр им. М. Ауэзова, каток «Медеу», парк 28 героев-панфиловцев. Все это сюжеты из той части жизни, на которую пришелся расцвет тогда еще столичной Алма-Аты.

Пройдет совсем немного времени, и в том же алматинском альбоме поя­вятся свидетельства новой эпохи: памятник «Тәуелсіздік таны» в честь событий декабря 1986 года, монумент

Независимости Казах­стана и множество скульптур героев казахского народа: правителей, батыров, мыслителей и просветителей. Алматы – он такой, благодарный, принимающий и умеющий хранить то, что дорого каждому казахстанцу. Поэтому притягательный и всеми любимый.

Для самого крупного казахстанского мегаполиса с десяток лет назад придумали слоган «Город тысячи красок» и нисколько не преувеличили. Роскошные парки и скверы, старейшие театры и музеи, уникальные культовые и историчес­кие памятники, блистательные дворцы и фонтаны, современные новостройки и тихие спальные микрорайоны. И да, еще метро, пока что единственное на всю страну.

В Алматы есть абсолютно все плюс удивительной красоты горы. И он вполне мог бы считаться европейским городом, если б не его тонкий восточный колорит.

25 лет назад Алматы уступил статус столицы Астане, но не перестал быть ключевым научным, культурным, финансовым и бизнес-центром страны. И если сердце государства теперь в его северной столице, то душа точно осталась здесь – на юге.

Когда про Алматы нужно узнать все и сразу, лучше идти на его улицы и просто наб­людать... Это город молодых. Средний возраст жителей – 31 год. В нем расположены более четырех десятков вузов и большинство исследовательских институтов. Он полинационален и напитан множеством культур. Наравне со старейшими академическими театрами здесь давно и успешно работают самобытные национальные центры и культурные учреждения.

В конце концов, в Алматы легко и приятно жить. Город яблоневого цвета одинаково расположен к энергичным и амбициозным, а также к творческим, высокодуховным и по-хорошему экзальтированным. Алматы всем дает шанс.