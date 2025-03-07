Госнаграды от имени главы государства вручила Аида Балаева
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В преддверии Международного женского Дня министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственные награды от имени главы государства за заслуги в общественной деятельности и значительный вклад в культурное развитие страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры
Орденом «Құрмет» награждена профессор кафедры музыковедения и композиции РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы» Утегалиева Сауле Ыскаккызы.
Медалью «Ерен еңбегі үшін» - ректор РГУ «Казахская национальная консерватория им. Курмангазы» Тасбергенова Гаухар Кошкарбеккызы, медалью «Шапағат» - предприниматель, продюсер, председатель республиканского общественного объединения «Қазақ аналары – дәстүрге жол» Жугунусова Айнур Сериковна.