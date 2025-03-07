Госнаграды от имени главы государства вручила Аида Балаева

В преддверии Международного женского Дня министр культуры и информации РК Аида Балаева вручила государственные награды от имени главы государства за заслуги в общественной деятельности и значительный вклад в культурное развитие страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры