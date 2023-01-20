Госсоветник назвал 10 главных новшеств предстоящих выборов в Мажилис

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Государственный советник РК Ерлан Карин перечислил в своем Telegram-канале 10 главных новшеств предстоящих выборов депутатов в Мажилис Парламента РК, сообщает Kazpravda.kz.

1. Впервые с 2004 года кандидаты в Мажилис будут избираться по одномандатным округам (29 из 98 депутатов);



2. Появилась возможность выдвигаться не только от партий и НПО, но и путем самовыдвижения;



3. Выборы хоть и внеочередные, но были анонсированы за полгода;



4. Порог для прохождения партий снижен с 7 до 5%;



5. 30-процентная квота для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями в партийных списках будет действовать и при распределении мандатов;



6. В новом составе Мажилиса не будет квоты АНК;



7. Впервые в бюллетенях на выборах в Мажилис и в маслихаты будет графа «против всех»;



8. В выборах имеют право участвовать 7 политических партий, две из которых зарегистрированы после вступления в силу новых норм закона о партиях;



9. Областные территориальные избирательные комиссии теперь работают на профессиональной основе;



10. Избиратели будут голосовать по пяти бюллетеням (в городах республиканского значения – по четырем бюллетеням).

Напомним, 19 января, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента РК седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК он назначил на 19 марта 2023 года.