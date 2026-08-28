Госслужба нового формата: от формального регламента - к меритократии и сервисности

23 августа 2026 года в Казахстане прошли первые выборы депутатов Курултая - нового однопалатного законодательного органа, который по новой Конституции, действующей с 1 июля 2026 года, заменил прежний двухпалатный Парламент. По партийным спискам будет сформирован состав из 145 депутатов сроком на пять лет

Представляя суть реформы, Президент Касым-Жомарт Токаев обозначил формулу баланса власти: «сильный президент - влиятельный курултай - подотчетное правительство». Это прямо затрагивает и тему государственной службы: более влиятельный и подотчетный обществу законодательный орган по замыслу реформы должен усилить парламентский контроль за деятельностью государственного аппарата, а значит - работать на ту же цель, что и обновленный закон о государственной службе и антикоррупционные новшества: на большую открытость, подотчетность и добропорядочность государственного управления в целом.

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Закон «О государственной службе Республики Казахстан» от 19 мая 2026 года. Документ уже называют одной из самых масштабных реформ государственной службы за последние годы: он меняет не только условия работы государственных служащих, но и саму философию государственного аппарата - с акцентом на профессионализм, клиентоориентированность и институциональную преемственность.Это продолжение реформ, начатых в 2022 году, с закреплением принципов открытости и этических стандартов государственной службы, меритократии и цифровизации. Параллельно с принятием закона Агентство по делам государственной службы ведет системную работу по переводу этих принципов из текста закона в повседневную практику государственного органа.

От формального регламента - к меритократии

Прежняя модель государственной службы строилась на формальном прохождении должностных ступеней: стаж, соответствие квалификационным требованиям, участие в конкурсе на вышестоящую должность. Новый закон смещает акцент на фактическую компетентность служащего и результаты его работы. В числе приоритетов - меритократия, прозрачность отбора и назначений, поиск талантов и ранняя профессиональная ориентация молодёжи, а также новые механизмы профессионального развития.

Одно из самых практичных нововведений - механизм горизонтального карьерного роста: впервые, по итогам оценки, обучения и стажировки, служащему корпуса «Б» может присваиваться более высокий класс в рамках занимаемой должности - без обязательного перехода на вышестоящую позицию. Логика мотивации при этом меняется: профессиональный рост больше не привязан жёстко к освобождению вакансии наверху, а становится результатом реального развития компетенций служащего.

Отдельное внимание закон уделяет институциональной преемственности. Первый руководитель государственного органа обязан своевременно делегировать полномочия по объективному принятию решения заместителю или иному уполномоченному лицу при возникновении у себя конфликта интересов — норма, перекликающаяся с недавно принятыми правилами превентивного управления конфликтом интересов в публичном секторе.

Государственная служба как услуга, а не разрешение

Одна из центральных идей реформы - клиентоориентированная модель поведения госслужащего. На законодательном уровне закрепляются требования к эффективному взаимодействию с гражданами: полные и исчерпывающие ответы в установленные сроки, а отказ в рассмотрении заявления по формальным основаниям - из-за технических неточностей или упущений - исключается. Госслужащий обязан не отказывать по формальным причинам, а помогать заявителю устранить неточности. Это напрямую связано с концепцией «Слышащего государства» - управления, содержательно реагирующего на запросы граждан, а не ограничивающегося соблюдением процедуры.

Отбор на государственную службу: конец бумажной волокиты

Самое заметное для кандидата изменение - полный перевод конкурсного отбора в цифровой формат через систему «e-Qyzmet» (eqyzmet.gov.kz). Система прошла испытания в 2023–2025 годах, поэтапно внедрялась в госорганах, а с 1 апреля 2026 года приём на государственную службу проводится исключительно онлайн.

Раньше кандидату требовалось собрать пакет документов и лично присутствовать на каждом этапе конкурса. Сегодня достаточно зарегистрироваться на портале: сведения об образовании, стаже работы и отсутствии судимости автоматически подтягиваются из государственных информационных систем, а кандидату присваивается обезличенный идентификационный номер, обеспечивающий анонимность рассмотрения заявки. Тестирование, оценка компетенций и - по ряду позиций -прокторинг проходят полностью в цифровой среде; система сама формирует список из пяти наиболее подготовленных кандидатов по итогам набранных баллов. По данным Агентства по делам государственной службы, это позволило сократить сроки конкурса до 5–7 рабочих дней, расширить доступ к службе для кандидатов из регионов и свести к минимуму влияние личных связей на итог конкурса.

Социальные гарантии и защита служащего

Реформа не сводится к ужесточению требований - она укрепляет и положение самого служащего. Закон вводит 40-часовую рабочую неделю, индексацию заработной платы и новые социальные гарантии, включая компенсационные выплаты работникам, восстановленным на службе при незаконном увольнении или понижении. Госслужащих планируется защитить от незаконного вмешательства в их деятельность, а к дисциплинарной ответственности предусмотрен более гибкий подход - с учётом смягчающих и отягчающих обстоятельств. Для привлечения талантливой молодёжи вводится институт ранней подготовки к поступлению на службу — как на низовые, так и на руководящие должности. Разъяснением положений нового закона и сопровождением перехода на цифровые процедуры на местах займутся территориальные департаменты АДГС и кадровые службы государственных органов.

Международное признание цифровой составляющей реформы

Хотя основной вес реформы приходится на кадровую политику и этику службы, международные наблюдатели, прежде всего, отмечают прогресс в цифровой инфраструктуре. В ноябре 2025 года Обсерватория инноваций государственного сектора (OPSI), платформа ОЭСР - включила казахстанский опыт внедрения e-Qyzmet в свою международную базу передовых практик государственного управления.

По оценке OPSI, e-Qyzmet стала центральным элементом цифрового госуправления Казахстана, полностью автоматизировав кадровые процессы государственной службы - система охватывает более 400 HR-процедур, - и за счёт централизации данных и прозрачности найма, оценки и продвижения на практике укрепила принцип меритократии, устранив почву для фаворитизма при отборе. Сегодня цифровизация процедур в стране опережает трансформацию госинститутов в целом - и именно на сокращение этого разрыва направлена нынешняя реформа закона о государственной службе.

Что меняется на практике?

Логика реформы проста: должность - не пожизненный статус, а зона ответственности, подтверждаемая результатами для общества; взаимодействие с гражданином - не разрешительная процедура, а услуга; профессиональное развитие - не формальность, а условие эффективности всего аппарата. Обучение в Академии государственного управления при Президенте РК стоит воспринимать не как формальное повышение квалификации, а как подготовку к работе в цифровой, клиентоориентированной модели управления. А руководителям госорганов - видеть в новых социальных гарантиях и защите от незаконного вмешательства не уступку госслужащему, а условие устойчивости и профессионализма всего аппарата.

Именно в этом переходе - от прежней модели к сервисной, меритократической системе - Казахстан целенаправленно движется последние годы.