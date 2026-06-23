Во имя интересов государства и граждан

Ежегодно в Казахстане 23 июня отмечается День государственного служащего. В национальный календарь праздников эта дата вошла в 2013 году как знак признания ценнос­ти госслужбы и той большой роли, которая отводится государственному аппарату и людям, которые в нем работают, в обеспечении прогресса страны и благо­получия граждан.

За годы суверенного развития система государственного управления Казах­стана прошла через несколько больших этапов модернизации, каждый из которых соответствовал логике и динамике происходящих в стране политических, экономических и социальных преобразований.

Так, в первые годы после обретения независимости сначала надо было обеспечить институционализацию госуп­равления, создать свою собственную базовую модель госслужбы. Далее в результате проведения различных реформ и преобразований отечественная система госуправления развивалась таким образом, чтобы максимально эффективно решать стоящие перед страной задачи: от укрепления социаль­ных основ государства и построения рыночной экономики до обеспечения устойчивого роста и реали­зации актуаль­ных стратегических приоритетов.

Стоит отметить, что Казахстан на протяжении последних трех десятилетий был своего рода «законодателем мод» в области реформирования государственной службы и модернизации системы госуправления. В нашей стране решительно и быстро внедрялись новые подходы и модели, что обеспечивало повышение профессионализма госслужащих и непрерывную адаптацию системы под современные нужды и новые вызовы. Этот процесс продолжается и сегодня.

Нынешний этап развития Казахстана характеризуется масштабными политическими, социально-экономическими и технологическими преобразованиями. Последовательно реализуются реформы, направленные на формирование Справедливого Казахстана, укрепление принципов «Закона и Порядка», усиление роли граждан в принятии решений. Принята новая Народная Конституция, которая ознаменовала начало очередного исторического этапа и определила миссию развития страны на долгосрочный период.

Нельзя забывать и о том, что мы живем во времена все усложняющейся мировой конъюнктуры и появления новых глобальных вызовов. В таких условиях все большее значение приобретают уровень общественного доверия к государственным институтам и способность системы государственного управления эффективно работать в новых реалиях.

Новый этап развития Казахстана потребовал переосмыс­ления роли государственного служащего: сейчас на первый план выходят инициативность, способность работать в условиях неопределенности, ориентация на результат и готовность к пос­тоянному профессиональному развитию. От качества работы госслужащих сегодня напрямую зависят темпы реформ, уровень доверия граждан к институтам власти и конкурентоспособность государства в долгосрочной перс­пективе.

Инициированная Президентом Касым-Жомартом Токаевым концепция «Слышащее государство» стала новым ориентиром для системы госуправления в целом и всех госслужащих в частности.

Одной из ключевых задач государственной службы становится дальнейшее внедрение человекоцентричного подхода, который Касым-Жомарт Токаев обозначил в виде формулы «не человек для государства, а государство для человека».

Современная модель госуправления предполагает переход от бюрократичес­кой системы к сервисному государству, где интересы человека находятся в цент­ре внимания. Это требует изменения подходов к взаимодействию с населением: сокращения административных барьеров, повышения доступности услуг, развития цифровых платформ и формирования эффективных механизмов обратной связи.

Кроме того, государственные служащие нового поколения должны воспринимать граждан не как объект или получателя услуги, а как полноценного парт­нера, мнение которого имеет значение при выработке и реализации государственных решений. Новая Конституция, стоит отметить, серьезно укрепляет этот принцип. В Основном законе конкретной нормой прописано, что граждане Респуб­лики Казахстан имеют право участвовать в управлении делами государства.

В целом сегодня от государственных служащих требуется умение выстраивать конструктивный диалог с населением, оперативно реагировать на зап­росы общества и учитывать мнение граждан при разработке государственной политики. Развитие механизмов общественного участия и получения обратной связи от населения позволяют повысить качество принимаемых решений и укрепить доверие к государственным институтам.

В условиях развития социальных сетей и новых медиа возрастает также значение эффективной коммуникации. Госслужащие должны уметь работать в условиях высокой информационной открытости, своевременно предоставлять достоверную информацию и противодействовать распространению недостоверных сведений.

Отдельная важная миссия современной госслужбы: ее представители должны быть фундаментом и проводником принципа «Закон и Порядок», примером добропорядочности и патрио­тизма.

В последние годы в Казахстане последовательно внедряются механизмы, направленные на профилактику коррупционных рисков, развитие института комплаенса и повышение открытости деятельности государственных органов. Недавно Главой государства был подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции».

Уделяется также огромное внимание формированию новой управленческой культуры, основанной на профессиональной этике, честности и ответственности перед обществом. Современный государственный служащий должен демонстрировать высокий уровень добропорядочности, соблюдать этические нормы и руководствоваться общественными интересами при принятии решений.

Еще один большой вызов для системы госуправления – это стремительное развитие цифровых технологий. Перед государственными служащими стоит задача активного внедрения современных цифровых решений, использования инструментов анализа данных и автоматизации рутинных процессов.

Особую актуальность приобретает развитие компетенций в области искусственного интеллекта. Использование технологий ИИ открывает новые возможности для прогнозирования социально-экономических процессов, повышения качества государственных услуг и совершенствования механизмов принятия решений. При этом внедрение искусственного интеллекта требует соблюдения принципов безопасности, защиты персональных данных и обеспечения прозрачности алгоритмов. Таким образом, в новых условиях государственный служащий должен обладать не только отраслевыми знаниями, но и цифровой грамотностью, навыками работы с данными и пониманием потенциала современных технологий.

Эффективность государственной службы напрямую зависит от профессионализма ее кадрового состава. В этой связи важнейшей задачей остается формирование современной системы управления человечес­кими ресурсами.

Сегодня государственная служба нуж­дается в специалистах, способных работать в междисциплинарной среде, быстро адаптироваться к изменениям и принимать решения в условиях высокой динамики. Особое внимание уделяется развитию меритократии, обеспечению равного доступа граждан к государственной службе, совершенствованию механизмов отбора и продвижения кадров. Непрерывное обучение становится обязательным условием профессионального роста.

В Казахстане последовательно создается система поиска и привлечения на госслужбу талантливых кадров (особого упоминания здесь заслуживает создание Президентского молодежного кадрового резерва и региональных резервов), а также совершенствуются механизмы повышения квалификации госслужащих.

Современные глобальные вызовы и приоритеты национального развития требуют от стран гибкости и способности оперативно адаптироваться к новым условиям. И в этом контексте государственная служба становится не только инструментом реализации текущих задач, но и важнейшим фактором устойчивого развития страны.

От профессионализма, компетентнос­ти и ответственности государственных служащих зависит успешное достижение стратегических целей Казахстана, повышение качества жизни граждан и укрепление международных позиций государства.