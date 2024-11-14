Госсоветник провел совещание по новой программе воспитательной работы в школах

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось совещание с представителями госорганов и членами рабочей группы по разработке программы воспитательной работы «Біртұтас тәрбие», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Программа была подготовлена по поручению главы государства, данному им на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Внедрение программы в организациях образования началось с 1 сентября текущего года.

Государственный советник отметил, что организация воспитательной работы — это сложный и ответственный процесс, который требует комплексного подхода как от школы, так и от родителей. Программа направлена на укоренение и развитие ценностей патриотизма, ответственности, трудолюбия, солидарности, созидания и новаторства у подрастающего поколения.

В завершение Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей эффективной реализации и продвижению программы воспитательной работы во всех организациях образования.