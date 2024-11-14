Госсоветник провел совещание по новой программе воспитательной работы в школах

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось совещание с представителями госорганов и членами рабочей группы по разработке программы воспитательной работы «Біртұтас тәрбие», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Программа была подготовлена по поручению главы государства, данному им на третьем заседании Национального курултая «Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс». Внедрение программы в организациях образования началось с 1 сентября текущего года.
Государственный советник отметил, что организация воспитательной работы — это сложный и ответственный процесс, который требует комплексного подхода как от школы, так и от родителей. Программа направлена на укоренение и развитие ценностей патриотизма, ответственности, трудолюбия, солидарности, созидания и новаторства у подрастающего поколения.
В завершение Ерлан Карин дал конкретные поручения по дальнейшей эффективной реализации и продвижению программы воспитательной работы во всех организациях образования.