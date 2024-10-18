Госсоветник провел совещание по военно-патриотическому воспитанию

В Акорде под председательством Государственного советника Ерлана Карина состоялось совещание по вопросам военно-патриотического воспитания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Участие приняли руководство министерств обороны, культуры и информации, просвещения, науки и высшего образования, представителей Генеральной прокуратуры, структурных подразделений Администрации Президента и депутатов парламента. В ходе совещания были обсуждены актуальные вопросы эффективной реализации инициатив главы государства в сфере военно-патриотического воспитания.

Ерлан Карин отметил, что в рамках внутриполитической работы госорганами организуются отдельные мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. В частности, начата реализация новой программы воспитательной работы в школах, на рассмотрении парламента находится соответствующий законопроект, министерством обороны разработана Концепция военно-патриотического воспитания до 2030 года.

Госсоветник подчеркнул необходимость системного подхода и общей координации проводимой работы. По его словам, первоочередными шагами в этом направлении должны стать формулирование концептуальной основы, формирование правовой базы и выработка единого плана действий всех госорганов и институтов.

По итогам совещания Ерлан Карин дал конкретные поручения ответственным госорганам, отметив, что подобные совещания будут проводится на постоянной основе для совершенствования механизмов работы в сфере военно-патриотического воспитания.