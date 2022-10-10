Государствами правят люди знания

В поддержку форума Народной коалиции, выдвинувшей кандидатуру Касым-Жомарта Токаева на пост Главы государства, в Алматы состоялось расширенное заседание президиума Национальной академии наук на тему «Выборы президента – выбор народа».

Открывая заседание, президент Национальной академии наук РК, академик Мурат Журинов объявил главный вопрос повестки дня – выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на предстоящие выборы президента. В своем вступительном слове он отметил, что Глава государства уделяет особое внимание развитию академической науки. В частности, поручил придать академии государственный статус.

– Это долгожданное и ожидаемое решение, за которое ученые очень благодарны Президенту страны, – отметил ​Мурат Журинов.

На заседании состоялся активный обмен мнениями по текущему электоральному процессу, актуальным вопросам политического и социально-экономического развития страны.

Ученые, среди которых вице-президент Национальной академии наук Зарема Шаукенова, генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения академик Серик Сейдуманов, директор Института экономики КН МНВО академик Азимхан Сатыбалдин, главный научный сотрудник Института языкознания им. А. Байтурсынова Зейнеп Базарбае­ва, говорили о целях президентских реформ, призванных сформировать Новый Справедливый Казахстан.

В этом ключе, подчеркивали они, важно дать возможность Главе государства завершить хорошие начинания. Важно и то, что Касым-Жомарт Токаев – человек из научной среды. Абу Наср аль-Фараби говорил: государством должны править люди знания. Таковым, безусловно, является нынешний Президент страны. В условиях современной международной турбулентности его дипломатический дар и опыт являются бесценными.

Своим мнением поделились также академики НАН РК Мамбет Койгельды, Кайролла Рахимов, Зайролла Дюсенбеков, Сергазы Адекенов, Вячеслав Локшин, Мырзакарим Алчинбаев, Дариякул Кожамжарова, Жарменов Абдурасул, члены-корреспонденты НАН РК Талгат Нургожин, Зиябек Кабульдинов, Ляззат Нуркатова и другие.

В заключение президент Национальной академии наук РК Мурат Журинов отметил переломный этап в развитии страны.

– Предложенные Касым-Жомартом Кемелевичем и поддержанные обществом досрочные президентские выборы ставят цель – создание условий для нового рывка Казахстана, ликвидации коррупции, безработицы, улучшения благосостояния народа, – отметил он. – Президент зарекомендовал себя как волевой, ответственный и принципиальный политик, опытный дипломат, внимательный к нуждам людей, пользующийся заслуженным доверием широких слоев казахстанского общества.

Все выступающие поддержали выдвижение Касым-Жомарта Кемелевича Токаева для участия в досрочных президентских выборах 20 ноября 2022 года.