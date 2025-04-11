Готовиться к первому классу нужно сейчас

Общество
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Беседу вела Юлия Полонская

Нейропсихолог дает практические советы, как сделать поход в школу комфортным для ребенка

фото из архива "КП"

В апреле стартовал прием документов в школы для детей, которые пойдут в этом году в первый класс. О том, как провести оставшееся время с пользой и качественно подготовиться к этому важному для любого малыша и родителя событию, – в интервью с детским психологом, дефектологом, нейро­психологом, специалистом по сенсорной интеграции и рефлексам, руководителем центра развития и обучения «Отражение» Ксенией Костенко.

– Ксения Викторовна, что должен уметь современный ребенок, идя в первый класс? Изменились ли эти требования за последние несколько десятков лет, ведь по собственному опыту помню, что, например, читать и писать в моем первом классе умели лишь несколько человек?

– В последние годы мы наблюдаем глобальные изменения во всех сферах жизни, сфера образования и, в частности, набор требований к первокласснику не исключение. Однако, когда речь идет о подготовке к школе, многие родители сосредотачиваются на академических навыках, таких как умение читать, писать и считать. Однако готовность к школе – это гораздо больше, чем наличие этих знаний. Важным аспектом здесь является не только академический, но и психологический компонент.

Если говорить именно о том, должен ли ребенок уметь читать и писать, придя в первый класс, то мое мнение тут такое: «Одно­значно, да». Хотя в требованиях к поступлению в школу нигде это не прописано.

По сути, начальная школа предназначена, чтобы постепенно развивать у детей эти умения. Учебные программы начальных классов должны быть специально адаптированы, позволяя обучать детей базовым навыкам чтения, письма и счета в течение первых нескольких лет. И многие родители отправляют своих деток в первый класс без базовых знаний и, в принципе, имеют на это полное право.

Если подытожить, то на ваш вопрос можно ответить так: если ребенок владеет элементарными знаниями о себе, родителях и устройстве окружающего мира, имеет базовые навыки счета, чтения, а также развитую речь, то это даст ему определенные преимущества в учебе.

– Сегодня неврологи и психологи говорят, что нормы развития детей постепенно размываются, а диагноз ЗПРР встречается все чаще. При этом требования при поступ­лении в школу как будто растут. Вы, как специа­лист, не видите парадокса в этих тенденциях? Ведь как учить ребенка читать в шесть лет, если он заговорил только к четырем годам.

– Да, действительно, в последнее время все больше детей с диагнозом ЗПРР, ЗРР (задержка психоречевого или речевого развития), которые также идут в школу в шесть или семь лет. Но я бы не сказала, что требования к первоклассникам стали непомерно высокими. Как раньше, так и сейчас есть дети, подготовленные к школе, и есть те, чей уровень знаний гораздо ниже. Здесь многое зависит от позиции родителей – сколько усилий, времени, средств они могут вкладывать в своего ребенка. Многие дети выпускаются из сада и сразу идут в школу без всяких «подготовишек». А есть такие малыши, которым еще с детсадовского возраста находят центр и начинают активно готовить к первому классу, потому что родители считают это необходимым. Как вы понимаете, за парты 1 сентяб­ря сядут и те и другие.

Что касается детей с особыми потребностями, то это отдельный, очень большой и серьез­ный вопрос. Многие мамы очень рассчитывают на систему инклюзивного образования, другие же хотят «дотянуть» детей до нормы. Тут главная задача родителя ребенка с ЗПРР – подготовить его к школе так, чтоб он мог участвовать в образовательном процессе.

Если говорить относительно того, как научить ребенка читать в шесть, если он заговорил только в четыре года, то это действительно требует больше усилий, но вовсе не говорит о том, что малыш не сможет догнать сверстников. Важно помнить: каждый ребенок развивается в своем темпе, просто подход к обучению может потребовать больше терпения и внимательности, если этот темп замедлился на определенном этапе. К тому же вовсе не обязательно отдавать ребенка в школу в шесть лет, он спокойно может пойти в первый класс и в семь, и в восемь, если ему нужно «дозреть». Главное, не во сколько, а с каким наполнением и уровнем социальной адаптации он сядет за школьную парту.

– Конечно, все дети разные, но все же каков, по Вашему мнению, оптимальный возраст для того, чтобы отдать ребенка в школу?

– Повторюсь, все зависит от уровня психологической готовности, состояния познавательных процессов, моторного развития, что тоже очень важно. Идеального возраста для похода в школу нет. Есть определенный стандарт, но я бы ориентировалась на два важных аспекта. Во-первых, участки коры головного мозга, которые отвечают за усидчивость, созревают ближе к семи годам. Второй: учитывать ведущую деятельность ребенка, и если в дошкольном возрасте это игра, то ближе к семи происходит ее смена на учебную деятельность. Здесь же формируется интерес к учебе, к получению новых знаний.

Если малыш имеет диагнозы ЗПРР, ЗРР, то иногда мы отправляем его даже в восемь лет, но зато с хорошей мотивацией к учебной деятельности и готовностью по всем аспектам.

– Если счет и чтение – это навыки, наличие которых проверить несложно даже неспециалисту, то как быть с эмоциональной или ментальной готовностью ребенка к школе? Может ли мама самостоятельно оценить ее или все же здесь нужен нейро­психолог?

– Для оценки эмоциональной готовности к школе можно обратиться к психологу, который проведет комплексную диагнос­тику, а если необходимо, поможет скорректировать тот или иной компонент.

Но и роль мамы в оценке эмоциональной готовности умалять не стоит, ведь она лучше всего знает привычки своего ребенка, понимает его настроение и причины того или иного поведения. Родителю стоит обратить внимание на следующие аспекты: проявляет ли ребенок интерес к учебным занятиям, задает ли вопросы о школе, интересуется ли книгами и письмом. Если все в наличии – это хороший знак.

Вместе с тем нужно оценить уровень самостоятельности ребенка: насколько он может справляться с базовыми задачами, такими как одеться, собрать свои вещи, кушать без посторонней помощи.

Следующий момент – эмоцио­нальная зрелость. Обратите внимание, насколько малыш умеет справляться с разочарованиями, как реагирует на изменения в расписании или трудные ситуации. Способность адаптироваться к новым условиям – важный показатель.

Социальная готовность к школе связана с умением взаимодействовать с другими детьми, слушать взрослых, выражать свои мысли и эмоции.

Важно заметить, есть ли у ребенка страхи, связанные с новым этапом жизни, такие как беспокойство о разлуке с мамой или о том, что его не примут в коллективе. Другими словами, уровень тревожности. Мама может просто поговорить с ним о школе, попрактиковать ролевые игры, которые помогут снять страхи и подготовиться к новому этапу жизни.

– Такая распространенная ситуация: ребенок, что называется, домашний, в детский сад не ходил, потому что час­то болел, да и мама, к примеру, готова была воспитывать и обучать его самостоятельно. И вот ему уже семь, в этом году предстоит идти в школу. Какие советы Вы дадите в такой ситуации, с чего начать подготовку в оставшиеся месяцы?

– Я бы начала с диагностики готовности к школе. Можно обратиться к нейропсихологу, который оценит как академические, так и психологические навыки и умения. Если есть пробелы, еще достаточно времени для их устранения. Родители могут сделать это самостоятельно или отдать ребенка на экспресс-подготовку к школе. С пробелами в плане психологической готовности и мотивации поможет психолог.

Лучше не затягивать и не откладывать на летние месяцы, потому что летом ребенок должен как следует отдохнуть. Мой совет такой: начинайте подготовку с января, тогда до августа можно наверстать многое из того, что упущено. И в последний месяц лета останется время на отдых.

– Сейчас очень много технических способов активизировать работу отдельных участков мозга. Нужно ли к ним обращаться нормотипичному ребенку, чтобы просто улучшить умственные способности или снизить нагрузку на нервную систему в первом классе?

– Да, вы правы, в настоящее время большой выбор не только специалистов, но и различных компьютеризированных методик, помогающих детям «доразвить» тот или иной отдел головного мозга, отработать тот или иной навык. Они подходят не только для детей с особыми потребностями, но и для нормотипичных. Например, если ребенок эмоционально перегружен, то можно пройти курс «Альфа-баланс», который поможет стабилизировать психо­эмоциональное состояние. А если у ребенка проблемы с усидчивостью, концентрацией внимания, можно прибегнуть к БОС-терапии. Здесь самое важное – определить, какой подход и методику выбрать. Специалист точно должен понимать, что он хочет скорректировать.

– Часто бывает так, что ребенок очень хочет в школу и готов к ней, но уже в первом классе этот интерес и энтузиазм угасают. Может ли родитель предпринять какие-то шаги, чтобы его чадо не разочаровалось быстро в школьных буднях?

– Да, конечно. Рекомендации включают создание поддерживаю­щей атмосферы дома: ребенок должен чувствовать, что в любой момент может обратиться к родителям за помощью, советом или просто за поддержкой. Хвалить при этом нужно и за усилия тоже, а не только за результаты, это помогает развить у будущего первоклассника внутреннюю мотивацию и уверенность в себе.

Важен диалог с ребенком: регулярные беседы о школьной жизни, ее трудностях и радостях помогают открыться и поделиться переживаниями. Важно не только слушать, но и задавать вопросы, показывая заинтересованность.

Ожидания родителя от школы тоже должны быть реалистичными: часто мы хотим, чтобы ребенок был лучшим во всем, однако важно понимать, что у каждого свои способности и темпы обучения. Поэтому родителям нужно корректировать свои ожидания и поддерживать ребенка в тех областях, где он может достичь успеха.

Важно обучить малыша управлению временем и эмоциями, то есть помочь ребенку научиться организовывать свой день, правильно распределять время для учебы и отдыха. Это важный шаг, который поможет избежать перегрузок и разочарования. Также стоит учить его справляться с негативными эмоциями, такими как усталость или чувство неудачи.

Большое значение имеет позитивное отношение к школе и учебному процессу, подчеркивание его значимости для личностного роста. Например, можно вместе рассматривать домашние задания, чтобы узнать что-то новое и интересное.

Необходимо найти баланс в учебной нагрузке: если ребенок испытывает сильное напряжение из-за школьных заданий или внешкольных активностей, важно обсудить это и при необходимости скорректировать его расписание, чтобы не перегружать. Для детей важен не только процесс учебы, но и время для отдыха. Давайте ребенку возможность расслабляться, заниматься любимыми делами и проводить время с друзьями.

Таким образом, родительская поддержка, понимание и внимание к внутреннему состоянию ребенка играют ключевую роль в предотвращении быстрого разочарования в школьной жизни.

 

#подготовка #Образование #школа #психология #первоклашки

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