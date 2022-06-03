Общество
Гранаты, автоматы и пистолет-пулемет "Борз": схроны с оружием нашли сразу в нескольких регионах Казахстана

В апреле-мае 2022 года КНБ и его территориальными департаментами проведены оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время "январских событий", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

В Алматинской области обнаружены "схроны" с пистолетом "Байкал", 2 ружьями, 10 гранатами, 104 патронами различного калибра.

У участников массовых беспорядков изъяты 3 единицы оружия и 109 боеприпасов.

При сбыте пистолета "Макарова" задержан представитель криминалитета региона. По месту его жительства изъят еще один пистолет, похищенный из Управления полиции Талдыкоргане во время "январских событий".

В Алматы в ходе задержания участников массовых беспорядков, в том числе нападавших на резиденцию Президента, изъяты пистолет марки "Глок", 29 патронов и 3 гладкоствольных ружья.

"Находящимися под следствием членами ОПГ "Казахстанские" добровольно выданы 39 единиц оружия, 1 шумовая граната, 1 бронежилет и 98 патронов", – говорится в сообщении.

Совместно с органами полиции задержаны жители региона, причастные к краже оружия из охотничьего магазина "Корган". В ходе обыска по месту их проживания изъяты оптический прицел, станок для снаряжения гладкоствольных патронов, а также страйкбольная винтовка "ASG".

В Жамбылской области обнаружены "схроны2 с автоматом "Калашникова", револьвером, карабином "Сайга" и 328 боеприпасами.

В Кызылординской области выявлены тайники с оружием, из которых изъяты автомат "Калашникова", пистолет "Макарова", пистолет-пулемет "Борз", карабин "Сайга", граната "Ф-1" и 59 боеприпасов.

В Восточно-Казахстанской области совместно с Департаментом полиции из "схрона" изъяты 1 обрез, 1 граната "РГ-42", 168 боеприпасов и 1 бронежилет.

В Туркестанской области совместно с органами полиции изъята винтовка марки "Мосина".

"Всего из незаконного оборота изъяты 61 единица оружия, 13 гранат и 1170 боеприпасов. По данным фактам проводятся досудебные расследования", – добавили в ведомстве. 

 

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