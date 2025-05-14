Границу защищают дети: конкурс Пограничной службы «Шекара мұрагері»

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С 12 по 25 мая в преддверии празднования Дня защиты детей, впервые в Пограничной службе КНБ проводится видео-конкурс «Шекара мұрагері» среди детей, проживающих в приграничных районах

Как отмечают организаторы, основные цели конкурса – привлечение внимания к жизни и особенностям приграничных территорий, демонстрация их значимости для страны через личные истории детей, проживающих в этих регионах, а также воспитание у детей уважения к профессии пограничника и развитие чувства патриотизма.

В конкурсе принимают участие 14 детей школьного возраста до 11 лет, родители которых работают в гражданском секторе, не имея отношения к воинской среде.

По заданию конкурса сюжет детского видео отвечает на вопрос: «Чему учат детей пограничники?» Являясь воспитанниками военно-патриотического клуба «Жас шекарашы», они в своих роликах рассказывают о природных особенностях своего родного края, а также о том, как они помогают пограничникам защищать Родину, охраняя границу.

По словам Главы государства, на IV заседании Национального курултая, в концепции развития сельских территорий определены основные приоритеты работы, касающейся приграничных районов. Ситуация в приграничных населенных пунктах напрямую влияет на безопасность государства и имеет стратегическое значение. Именно поэтому участниками конкурса стали дети, проживающих в населенных пунктах на границе с соседними странами.

Представленные конкурсные видеоролики опубликованы на ведомственной странице ТікТоk «knbgov_official», где будет определен победитель.

Подведение итогов конкурса состоится в преддверии Дня защиты детей. Юных друзей пограничниковпригласят в столицу для торжественного награждения.

 

 

 

 

 

 

#дети #конкурс

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