Гранты на научные стажировки за границей присудили казахстанцам

47 казахстанцев стали обладателями грантов на прохождение научной стажировки в ведущих научных и исследовательских центрах мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Количество присужденных научных стажировок по естественно-техническому блоку составило 28 стипендий (60%), по общественно-гуманитарному блоку – 19 стипендий (40%).

Ученые пройдут стажировки по направлениям «инжиниринг и технологии», «здравоохранение», «сельское хозяйство и ветеринария», «естественные науки», «социальные науки», «гуманитарные науки и искусство».

Претенденты поступили в вузы, входящие в топ мировых рейтингов, такие как Harvard University, University of Tokyo, Queen's University Belfast.

Ознакомиться со списком обладателей грантов можно здесь.