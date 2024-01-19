Гранты в действии Свежий выпуск 19 января 2024 г. 4:50 64 Рустам Алмазов В 2023 году НПО Казахстана реализовали 67 грантовых проектов. При поддержке Министерства культуры и информации РК в 2023 году 53 НПО было реализовано 67 грантовых проектов, из них 23 краткосрочных (1 год), 28 среднесрочных (2 года), 16 долгосрочных (3 года) грантов. Реализация грантов осуществилась по следующим направлениям: поддержка молодежной политики, социально уязвимых слоев населения, содействие решению семейно-демографических и гендерных вопросов, развитие гражданского общества, укрепление общественного согласия и общенационального единства. Как сообщает пресс-служба МКИ, по итогам реализации грантов в 2023 году более 120 тыс. бенефициаров получили конкретную помощь, из них более 200 человек – лица с особыми потребностями. Было создано 330 рабочих мест, 50 из которых открыты для граждан с инвалидностью. Общий фонд оплаты труда составил более 280 млн тенге. Кроме того, более 2,7 тыс. человек из социально уязвимых групп бесплатно освоили навыки таких востребованных профессий, как парикмахер, мастер маникюра, кондитер, швея, флористы, SMM и другие. Было оказано свыше 3 тыс. юридических и психологических консультаций, а также консультации по вопросам трудоустройства и приобретения жилья. В 2023 году проведено более 500 обучающих мероприятий среди различных групп населения в области повышения потенциала НПО и волонтеров, противодействия коррупции, охраны окружающей среды, семейных ценностей. Обучены более 16 тыс. волонтеров. Реализация среднесрочных и долгосрочных грантов продолжится в текущем году. #обучение #проекты #трудоустройство #гранты #2023