Гранты в действии

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Рустам Алмазов

В 2023 году НПО Казахстана реализовали 67 грантовых проектов.

При поддержке Министерства культуры и информации РК в 2023 году 53 НПО было реализовано 67 грантовых проектов, из них 23 краткосрочных (1 год), 28 среднесрочных (2 года), 16 долго­срочных (3 года) грантов.

Реализация грантов осуществилась по следующим направлениям: поддерж­ка молодежной политики, социально уязвимых слоев населения, содействие решению семейно-демографичес­ких и гендерных вопросов, развитие граж­данского общества, укреп­ление общественного согласия и общенацио­нального единства.

Как сообщает пресс-служба МКИ, по итогам реализации грантов в 2023 году более 120 тыс. бенефициаров получили конкретную помощь, из них более 200 человек – лица с особыми потребнос­тями. Было создано 330 рабочих мест, 50 из которых открыты для граждан с инвалидностью. Общий фонд оплаты труда сос­тавил более 280 млн тенге.

Кроме того, более 2,7 тыс. человек из социально уязвимых групп бесплатно освоили навыки таких востребованных профессий, как парикмахер, мастер маникюра, кондитер, швея, флористы, SMM и другие.

Было оказано свыше 3 тыс. юридичес­ких и психологичес­ких консультаций, а также консультации по вопросам трудоустройства и приобретения жилья.

В 2023 году проведено более 500 обу­чающих мероп­риятий среди различных групп населения в области повышения потенциала НПО и волонтеров, противодействия коррупции, охраны окружающей среды, семейных ценностей. Обучены более 16 тыс. волонтеров.

Реализация среднесрочных и долгосрочных грантов продолжится в текущем году.

#обучение #проекты #трудоустройство #гранты #2023

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