В медицинской помощи никто не нуждался, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В Актогайском районе Карагандинской области на 575 км автодороги республиканского значения Астана - Караганда - Алматы в 14 км от села Гулшат произошла поломка пассажирского автобуса.

Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший придорожное кафе эвакуированы и размещены 60 пассажира, из них 15 детей.

Эвакуированные являются гражданами Российской Федерации и Республики Таджикистан.

В медицинской помощи никто не нуждался.