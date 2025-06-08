Граждане РФ и Таджикистана эвакуированы в Карагандинской области
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В медицинской помощи никто не нуждался, передает Kazpravda.kz
В Актогайском районе Карагандинской области на 575 км автодороги республиканского значения Астана - Караганда - Алматы в 14 км от села Гулшат произошла поломка пассажирского автобуса.
Сотрудниками МЧС из технически неисправного автобуса в ближайший придорожное кафе эвакуированы и размещены 60 пассажира, из них 15 детей.
Эвакуированные являются гражданами Российской Федерации и Республики Таджикистан.
В медицинской помощи никто не нуждался.