Гвардейцы исполнили песни военных лет в столичных автобусах, дав старт акции «100 дней до Победы»

Статьи
106

Солисты мужского хора ансамбля Национальной гвардии перевоплотили городской автобус в концертную площадку. Они под живой аккомпанемент исполнили песни военных лет прямо в общественном транспорте вместе с пассажирами, таким способом дав старт республиканской акции «100 дней до Победы»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Музыканты превратили  рутинную поездку горожан в незабываемый перфоманс. Пассажиры, не ожидавшие такого сюрприза, были тронуты атмосферой и искренними эмоциями от исполненных военных песен, таких как «Смуглянка» и «На солнечной поляночке». 

Необычное выступление стало ярким примером внесения патриотического воспитания в повседневную жизнь. 

Подобным образом организаторы мероприятия подчеркнули важность сохранения исторической памяти, а также популяризации музыкальных традиций, которые всегда играли важную роль в поддержании духа народа в трудные  годы войны. 

Стоит отметить, что праздничные события продолжат наполнять всю страну атмосферой уважения к героям Великой Отечественной войны. 

Напомним, что Национальная гвардия присоединилась к республиканской акции «100 дней до Победы». На протяжении всего времени во всех региональных командованиях войск правопорядка будут проводиться мероприятия по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделят увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Также будут организованы различные культурно-общественные акции и  спортивные состязания. Их основная цель – повысить осведомленность подрастающего поколения о значении Победы и истории войны.

#Астана #автобус #Нацгвардия #песня

Популярное

Все
Любовь к Родине начинается с любви к профессии
Все кружки хороши – выбирай на вкус!
Войной испытанные строки
В Алматы почтили память героев
Работу госорганов оценивать по уровню жизни людей
Более сотни школ модернизируют в Туркестанской области
Онлайн-трансляция из зала суда повышает доверие граждан
Сто дней до посевной: настрой не радужный
Изучаем установки Президента
Ходила на «работу» с ребенком
Сделал предложение на плацу
Дорогое наше бесплатное
Работают ли терминалы для осужденных?
Виртуальные квартиры за реальные деньги
В Семее проходит выставка шерстяной акварели
Стабильно и подконтрольно
Забвению не подлежит
В Уральске презентовали комикс «Сырым батыр»
Между «уже» и «еще»
Закон Республики Казахстан О ратификации Марракешского договора об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Январская клубника созрела в Туркестанской области
Торговые сети завышали цены на картофель – Минторговли
Счетчик есть, но его как бы нет
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Институциональное становление Академии наук завершено
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Всемирный экономический форум проходит в Давосе
Выставка «Мы не одни» открылась в Астане
Свыше 20 млн тенге вложила в фальшивую платформу жительница Костаная
Учиться будем только на отлично
На смену Гарри Поттеру
Казахстан подтвердил приверженность международным обязательствам в области прав человека
В стране стартует масштабная модернизация энергетической и коммунальной инфраструктуры
В колледже столицы созданы площадки для практики студентов
Токаев принял верительные грамоты послов девяти государств
На перекрестке культур
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
«Черные ящики» разбившегося в Актау самолета будут расшифровывать в Бразилии
Главные события - 2024: чем казахстанцам запомнился уходящий год
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Читайте также

Патриотический час в Академии Нацгвардии: память о блокадно…
Состоялось заседание Президиума Национальной инженерной ака…
Эффективность госаппарата оценивается ростом благосостояния…
Партнеры в туризме и спорте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]