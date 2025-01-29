Гвардейцы исполнили песни военных лет в столичных автобусах, дав старт акции «100 дней до Победы»

Солисты мужского хора ансамбля Национальной гвардии перевоплотили городской автобус в концертную площадку. Они под живой аккомпанемент исполнили песни военных лет прямо в общественном транспорте вместе с пассажирами, таким способом дав старт республиканской акции «100 дней до Победы»

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Музыканты превратили рутинную поездку горожан в незабываемый перфоманс. Пассажиры, не ожидавшие такого сюрприза, были тронуты атмосферой и искренними эмоциями от исполненных военных песен, таких как «Смуглянка» и «На солнечной поляночке».

Необычное выступление стало ярким примером внесения патриотического воспитания в повседневную жизнь.

Подобным образом организаторы мероприятия подчеркнули важность сохранения исторической памяти, а также популяризации музыкальных традиций, которые всегда играли важную роль в поддержании духа народа в трудные годы войны.

Стоит отметить, что праздничные события продолжат наполнять всю страну атмосферой уважения к героям Великой Отечественной войны.

Напомним, что Национальная гвардия присоединилась к республиканской акции «100 дней до Победы». На протяжении всего времени во всех региональных командованиях войск правопорядка будут проводиться мероприятия по патриотическому воспитанию. Особое внимание уделят увековечению памяти героев Великой Отечественной войны. Также будут организованы различные культурно-общественные акции и спортивные состязания. Их основная цель – повысить осведомленность подрастающего поколения о значении Победы и истории войны.