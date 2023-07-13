Госаудиторы брали взятки за сокрытие хищений в сфере образования – Антикор

Образование, Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ряде регионов Казахстана государственных аудиторов подозревают в получении взятки за положительное заключение проверок, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу.

Фото: Kazpravda.kz

Отмечается, что Антикор продолжает расследования крупных хищений в сфере образования.

"Преступления совершались при укрывательстве государственных аудиторов, что подтверждается материалами уголовных дел. Так, в области Жетысу бюджетные деньги похищались путем перечисления на счета "мертвых душ" и завышения заработной платы работников школ с последующим их обналичиванием и присвоением. В ходе следствия изобличен в получении взятки в сумме 500 тысяч тенге государственный аудитор Ревизионной комиссии Алматинской области. Взятку он получил за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Талдыкоргана", – говорится в сообщении.

В настоящее время ревизор предан суду.

Аналогичный факт установлен в Алматинской области, где руководитель отдела областной ревизионной комиссии подозревается в получении от бухгалтера отдела образования Карасайского района взятки в сумме 1 млн тенге за положительные результаты аудиторской проверки. По данному факту Антикоррупционной службой Алматинской области проводится досудебное расследование.

Кроме этого, в Туркестанской области государственный ревизор - главный инспектор областной Ревизионной комиссии подозревается в получении 26 млн тенге за положительное заключение аудиторской проверки в одной из школ Сарыагашского района. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания.

Согласно статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия распространению не подлежит, добавили в пресс-службе.

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