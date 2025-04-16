К отчётному матчу «Арлан» и «Торпедо» подошли с серией побед кокшетауского коллектива, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт НОК

Фото: НОК РК

В стартовом отрезке чуть активнее были гости, но оборона усть-каменогорцев во главе с Владиславом Пестовым оставила свои владения в неприкосновенности.

Во втором периоде счёт долгое время также оставался неизменным, но под занавес двадцатиминутки «синегорцы» всё же добились своего. Причём подопечные Владимира Маркелова выстрелили дуплетом – голы Степана Санникова и Владислава Никулина разделили всего 42 секунды.

В заключительной трети «торпедовцы» получили шанс на реализацию двойного большинства. Но шайба влетела в ворота «Арлана» уже в равных составах. Максим Базанов воспользовался отличной передачей Яна Тютюнькова. Однако полноценно вернуться в игру у команды Андрея Корабейникова не получилось. Не помогла и финальная замена вратаря шестым полевым игроком.

«Арлан» очень надёжно сыграл в обороне, в том числе благодаря Сергею Кудрявцеву, отразившему 24 броска в створ. Таким образом, кокшетауский коллектив второй год подряд завоевал титул чемпиона Казахстана.