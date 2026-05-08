Мужская сборная Казахстана по хоккею вышла в элитный дивизион

На чемпионате мира по хоккею в I дивизионе, который проходит в польском городе Сосновец, мужская сборная Казахстана досрочно обеспечила себе путёвку в элитный дивизион, обыграв команду Украины, сообщает Kazpravda.kz

В напряжённом матче 4-го тура казахстанцы сыграли с Украиной вничью в основное и дополнительное время - 4:4, однако в серии буллитов удача оказалась на стороне нашей команды - 2:1. По ходу встречи шайбы за сборную Казахстана забросили Всеволод Логвин, Кирилл Ляпунов, Роман Старченко и Батырлан Муратов.



Ранее сборная Казахстана выступала в элитном дивизионе чемпионата мира с 2021 по 2025 год.



Теперь нашей команде предстоит заключительный матч турнира - завтра казахстанцы встретятся с одним из главных фаворитов группы, сборной Франции.